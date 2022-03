'No es por nada, pero fui la celestina...' La divertida reacción de Cristina Pedroche al saber que Miki Nadal y su chica esperan un bebé La presentadora recuerda con humor que fue ella quien les presentó y, por lo tanto, debería ser la madrina de la hija de la pareja

Cristina Pedroche es sin duda una de las personas que más se ha alegrado al enterarse de la gran noticia, cuando Miki Nadal anunciaba entusiasmado este sábado que va a ser padre con su novia Helena Aldea. La presentadora madrileña siente una enorme felicidad por varios motivos, sobre todo porque son dos amigos suyos los que van a culminar su bonita historia de amor con el nacimiento de un bebé. Pero, además, la mujer de David Muñoz estaba pletórica ya que sabe del papel fundamental que jugó en su día para que surgiera la chispa y comenzara el romance entre la pareja. "No es por nada, pero fui la celestina", ha recordado primero de forma reivindicativa sobre el hecho de que fue precisamente ella quien les presentó. "Así que yo debería ser la madrina de esa niña", añadía con humor después para lanzar esta curiosa petición a los futuros papás.

Aunque las palabras de Cristina están dichas en tono de broma, no sería de extrañar que Miki y Helena la escogieran para ese papel cuando nazca la pequeña. No solo porque se llevan a las mil maravillas y comparten planes juntos, sino porque efectivamente sería un gesto hacia la causante de que los dos enamorados cruzaran sus caminos. Así lo contaba el propio humorista zaragozano a ¡HOLA! hace ahora justo un año, cuando le preguntábamos cómo y cuándo empezó todo: "Ella también es amiga de Cristina Pedroche y nos conocimos por ella", confesaba. "Estoy muy feliz porque es una chica fantástica, muy buena, inteligente y trabajadora", decía entonces sobre la mujer con la que inició su idilio a finales del verano de 2020. "Es de Madrid, pero vive en Alicante", explicaba, donde "tiene una marca de ropa que funciona muy bien y no para de crear colecciones", se congratulaba.

El cómico aragonés de 54 años, que acaba de estrenar nuevo proyecto en la pequeña pantalla, admitía también que a la hora de vestir se dejaba asesorar por su chica: "Sí, porque la verdad es que tiene un gusto mejor que el mío", aseveraba. Ahora, Miki Nadal y Helena Aldea han cristalizado su noviazgo con la llegada dentro de unos meses de un bebé que se convertirá en la hermanita de Carmela, la hija que tiene el colaborador de Zapeando de su anterior matrimonio con Carola Escámez. Sobre cómo era la relación actual con su ex, nos contaba que "intentamos que sea lo más cordial posible por el bien de nuestra niña", ya que "lo que tiene que primar es su felicidad", señalaba. "No seremos la primera pareja que se divorcia ni la última. Eso es así", afirmaba mientras dejaba claro que entre ellos, pese a los desencuentros del pasado, ya estaba "todo solucionado", manifestaba.

