Belén Esteban cuenta cómo está su relación de Paz Padilla y cómo se sintió tras la discusión que mantuvieron

Hace unos días que Paz Padilla regresó a Mediaset después de su polémica salida y tras su vuelta Belén Esteban ha querido expresar cómo se sintió con la presentadora tras la acalorada discusión que tuvieron justo antes de que la actriz dejase de trabajar en la cadena. "Cuando pasó nuestro enfrentamiento, aquí mucha gente no fue legal. Yo me vi sola, aunque me dio igual. Pero aquí se montó por lo que se montó", ha dicho la 'princesa del pueblo', que ha recordado incluso que hay varios vídeos y memes sobre su disputa sobre la efectividad de las vacunas contra el covid tras unas palabras de Paz Padilla que la actriz asegura que se sacaron de contexto. "Respeto a cada uno lo de la Covid-19 o no la Covid-19, yo no soy un ejemplo para nada ni lo quiero dar. Pero por circustancias de mi vida, que además he pasado la enfermedad, tengo una pareja, que es mi marido, que lo ha vivido al 100%", ha dicho la colaboradora.

VER GALERÍA

Paz Padilla habla de su nuevo amor y aclara el tema que produjo su polémica salida de Mediaset

Belén, que dice que se alegra de todo lo bueno que le pase a la humorista, además ha asegurado que respeta todas las opiniones que tiene su compañera y que le encanta su filosofía de vida, pero ella tiene otra forma de ver las cosas, ya que la manera en la que la humorista afrontó la muerte de su marido Antonio, no es la misma que tendría ella: "Paz se portó con Antonio de la manera que ella quiso, que él quiso y lo hizo muy bien. A mí no me ha educado así, me da pánico la muerte o que alguien cercano a mí se vaya. Quiero vivir la muerte como yo la quiera vivir, si quiero llorar voy a llorar", ha explicado la colaboradora, que además ha asegurado que no tienen nada que resolver y que simplemente dieron cada una sus opiniones sobre un tema que era sensible.

VER GALERÍA

Paz Padilla se sincera con ¡HOLA! sobre todos los interrogantes que rodean su vida: de su futuro profesional a su encuentro con los Reyes

Después de que el resto de compañeros de programa comentaran que desde entonces no han vuelto a ver a su compañera y que es cierto que a veces no tenían relación ni siquiera en el descanso del programa cuando merendaban, algunos han confesado que sí han hablado con ella por teléfono y han revelado que se han preocupado por ellos cuando les ha pasado algo grave durante estos meses. Pero además, Belén ha vuelto a decir que no tiene ningun problema con Paz y que además lo tiene todo olvidado. "Le deseo lo mejor del mundo. Me alegro mucho que esté feliz con su pareja y de verdad que no tengo nada más que decir sobre ella. Pero no, no he tenido más contacto con ella", ha confesado la de Paracuellos de Jarama.