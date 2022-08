Nuevo frente abierto para Elon Musk: su primera novia subasta fotos del romance nunca antes vistas

En medio de la batalla judicial con Twitter, Elon Musk se ha visto sorprendido por una noticia con la que, probablemente, no contaba: su primera novia ha puesto a subasta fotos de él cuando estuvieron juntos, además de regalos y recuerdos que le hizo quien ahora es el hombre más rico del mundo. Jennifer Gwynne necesita dinero para pagar la matrícula de su hijastro y ha recurrido a estos objetos de hace más de dos décadas como vía de financiación.

VER GALERÍA

-Estas son las mujeres con las que Elon Musk ha sido padre en diez ocasiones

Lo que no está tan claro es si va a lograr su objetivo, puesto que de las 18 fotografías originales del magnate a sus 23 años, por el momento no ha recibido ni una sola oferta, a pesar de que en algunas se puede ver a la pareja abrazada y de tener un precio de salida no demasiado alto (de 100 euros). Lo que sí ha despertado mayor interés es un billete de un dólar firmado por Musk, que saldrá a subasta a partir de 2.000 dólares (prácticamente la misma cantidad en euros por la paridad actual de ambas monedas) y se prevé que ofrezcan por él hasta 5.000. Por el momento, Gwynne ya ha recibido 14 ofertas por él.

Otro de los objetos más valorados es una tarjeta de cumpleaños que el entonces universitario entregó a su novia con una dedicatoria. Tiene fijado un precio de salida de 1.331 dólares y se estima que se pague por ella incluso más que por el billete y se llegue a vender por hasta 10.000 dólares. Hasta ahora son cuatro las personas que se han mostrado interesadas en pujar por la tarjeta.

VER GALERÍA

-Paternidad sorpresa: Elon Musk tuvo gemelos poco antes del nacimiento de su segunda hija con su ex

Jennifer también va a desprenderse de un colgante de oro de 14 quilates que le regaló Musk. Pide por él 324 dólares y se prevé que obtenga más de 500 de alguna de las seis personas que ya han hecho una oferta. La subasta, a cargo de RR Auction, finaliza el próximo 14 de septiembre.

Gwynne y Musk no tuvieron un noviazgo precisamente duradero, ya que solo fueron pareja durante el otoño de 1994, pero sí llegaron a vivir juntos en una residencia de la Universidad de Pensilvania en la que también trabajaban. En cualquier caso, fue una época clave para Elon, puesto que fue entonces cuando habló por primera vez a su madre y a sus hermanos (según Jennifer) de sus planes de dedicarse a fabricar vehículos eléctricos.

VER GALERÍA

-La hija transgénero de Elon Musk cambia su apellido para romper totalmente con su padre

"Elon habló sobre los coches eléctricos como el camino hacia el futuro en 1994", dice Jennifer en declaraciones recogidas por Business Today. "Estaba tan seguro de que los vehículos eléctricos serían una realidad" -detalla- "que, honestamente, durante los últimos 25 años, he sabido que Tesla iba a funcionar, que iba a tener éxito. Hay algo muy contagioso en la confianza y claridad de Elon".

Gwynne también ha confesado que su romance fue "dulce", pero que nunca hubo demasiado afecto porque Musk se resistía a ello y que "solía ser muy reservado". Aun así, “de vez en cuando se ponía muy tonto y quería que me riera con él”, detalla. Son precisamente esos momentos de risas los que se pueden ver en la mayoría de las fotos que Jennifer ha sacado a subasta. Todas ellas, eso sí, mostrando la cara más amable del joven que un día se convertiría en el hombre más rico del planeta.