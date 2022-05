El dueño de Tesla había hecho una oferta de 44.000 millones de dólares por la compañía Cambio de planes: Elon Musk detiene la compra de Twitter El ingeniero sudafricano ha decidido parar el proceso de adquisición hasta que no se investigue el número de cuentas falsas que hay en la red

Twitter se queda sin nuevo dueño por ahora. A pesar de que en las últimas semanas Elon Musk había iniciado el proceso de compra para tener el control de esta red social, parece que el excéntrico millonario ha cambiado de opinión y ha reculado en su decisión de adquirir la compañía. El principal motivo ha sido el gran número de perfiles falsos que se han detectado en la plataforma y que solo se dedican a emitir mensajes de spam. Una situación que no ha agradado al dueño de Tesla, que ha preferido ahorrarse los 44.000 millones de dólares que estaba dispuesto a pagar hasta que este problema no se vea solucionado. Si finalmente se retirara de la operación y rompiera el acuerdo, el ingeniero sudafricano tendría que pagar una indemnización a la empresa de 1.000 millones de dólares por no cumplir con las bases firmadas en el primer contrato.

Precisamente, ha sido a través de su perfil social en Twitter donde el magnate ha hecho pública esta noticia. "El acuerdo con Twitter está temporalmente en pausa a la espera de más detalles para determinar si las cuentas falsas y el spam representan menos del 5% de los usuarios", ha asegurado. Este mensaje ha tenido consecuencias inmediatas, haciendo que se produzca un descenso de la compañía en bolsa del 11%, la mayor caída desde el pasado mes de octubre. Tras sembrar la confusión, él mismo ha querido aclarar un par de otras más tarde con otro mensaje que está plenamente comprometido con el proyecto y quiere poner remedio a este inconveniente lo antes posible para seguir adelante con este nueva aventura empresarial.

Con la compra de Twitter, Elon Musk quiere hacer un lavado de cara a su red social predilecta. Una nueva forma de entender la comunicación online creando un espacio digital en el que se permita total libertad de expresión para los usuarios (en diferentes ocasiones se ha mostrado crítico con la moderación de opiniones). Eliminar cualquier tipo de bot (cuentas automáticas), añadir un botón para editar comentarios, con un sistema que muestra si existe algún tipo de manipulación del mensaje, o volver a permitir el acceso al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, eran algunos de los cambios propuestos más destacados.

De la misma manera, busca introducir novedades en el terreno empresarial. El fundador de Space X rechaza la aparición de publicidad en la red social, así como que esta cotice en bolsa, lo que había producido una bajada importante en el valor actual de la compañía en el mercado. Igualmente, para todo este proceso de remodelación piensa tener muy en cuenta la opinión de los internautas, a los que también busca beneficiar con los cambios, con medidas como la bajada en el precio de la cuota de suscripción.

Quien, por el momento, todavía no se ha pronunciado al respecto sobre estas novedades ha sido la gran perjudicada en todo este tiempo, la propia empresa de Twitter. Desde que se conoció la intención de compra por parte del hombre más rico del mundo, había comenzado a perder ingresos. Además se han producido conflictos en el seno interno, ya que gran parte de los ejecutivos que forman su cúpula habían abandonado su puesto de trabajo y los procesos de contratación se habían paralizado de manera temporal.