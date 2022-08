Todo lo que sabemos de 'La esposa', la historia de coraje y resiliencia que muy pronto llegará a nuestras pantallas

El último fenómeno del mundo de las series llega directamente de la televisión italiana. Se trata de la ficción llamada La esposa, cuyo estreno inminente ya promociona Antena 3. Una superproducción internacional que acaba de arrasar en su país de origen, conquistando a más de siete millones de espectadores, y que pretende repetir ese éxito en España. Durante tres noches únicas quiere hacer vibrar al espectador y demostrar que puede hacer sombra a los innumerables títulos que vienen desde Turquía. Esta miniserie, ambientada entre las regiones de Calabria y Véneto, es una conmovedora aventura sobre el crecimiento personal y familiar de una mujer y una conmovedora historia de amor. Aborda también temas tan actuales como la emancipación de la mujer, la igualdad de género y el respeto a las diferencias socioculturales. Es una especie de cuento moderno, cuya protagonista es una figura femenina valiente y fuerte, un ejemplo de tenacidad en la Italia de finales de los años sesenta, momento en el que se desarrolla la trama.

- Esmeralda Pimentel, Renata Notni y Aislinn Derbez: tres actrices mexicanas dispuestas a triunfar en España

VER GALERÍA

- Revive tu primer amor con 'El verano en que me enamoré', una de las series más románticas del año

Maria, papel interpretado por Serena Rossi, es una joven calabresa que, para salvar a su familia de la pobreza, acepta el matrimonio por poderes arreglado por sus padres con el rudo granjero Vittorio Bassi (Maurizio Donadoni). Sin embargo, el primer plan de sus progenitores era el de entregar a otra de sus hijas, Luisa, hermana menor de la protagonista, pero, como está comprometida, ella aceptará ocupar su lugar a pesar de estar enamorada de Antonio (Mario Sgueglia). Maria redacta un acuerdo con Vittorio en el que se recoge que él se hará cargo de pagar una deuda familiar, los estudios de su hermano Giuseppe (Mateo Valentini) y de organizar el matrimonio de su hermana.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

La primera sorpresa para Maria tiene lugar nada más llegar al altar cuando descubre que no se casará con Vittorio, como pensaba, sino con su sobrino Italo (Giorgio Marchesi) al que nunca ha visto. Tras la boda, la joven se traslada a vivir al norte del país, un entorno que le resulta hostil por ser mujer y sureña. A esto se le suma el misterio de la desaparición de la primera esposa de Italo y el rechazo de su marido hacia ella, quien aún no ha sido capaz de superar esa pérdida. Pero Maria es una mujer fuerte y resiliente que hará frente a todas las adversidades y no se dejará llevar.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

La Esposa no ha estado exenta de controversia en Italia, un factor que no solo no ha afectado a su éxito sino que lo ha incrementado. La chispa de la polémica prendió por el inédito eje Véneto-Calabria, al considerar que hablaban un idioma inventado que nunca ha sido utilizado en esa zona o que incluía en sus guiones incorrecciones históricas en ese periodo, entre otras cosas.

VER GALERÍA

Bajo la piel de la protagonista se esconde Serena Rossi, de 36 años, una actriz muy popular y muy valorada por el público italiano. La interprete está construyendo una exitosa carrera en su país, algo que le obliga a dedicar mucho tiempo y que no resulta fácil para ella ya que eso supone sacrificar el estar junto a su familia. Serena mantiene una relación larga y duradera con el también actor Davide Devenuto, ambos se conocieron en 2008 y no se han separado desde entonces. De su amor nació su hijo Diego, en 2016. Un niño que ahora tiene cinco años, del que su padre y su madre están muy enamorados.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Aunque trata de estar lo más cerca posible de su familia, la presentadora estuvo ausente de su casa por motivos profesionales 135 días el pasado año. Una situación que trató de explicarle a su pequeño hijo, quien se muestra muy maduro y comprensivo con el trabajo de su mamá. "Le dije: me voy a ir. durante muchos meses, estaré triste porque no estaremos juntos, pero me divertiré porque hago un trabajo hermoso. Le pregunté: ¿cómo te sientes? Y él respondió: "Mamá esto es algo muy bonito para ti", ha contado conmovida la protagonosta de Mina Settiembre en una entrevista con el semanario F.