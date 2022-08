Heidi Klum, una mamá orgullosa de su hija Leni que está apunto de comenzar la universidad

El curso escolar está a punto de empezar y con él son muchos los jóvenes que se preparan para abandonar por primera vez sus casas. Entre ellos se encuentra Leni Klum, la primogénita de la supermodelo Heidi Klum, que a sus 18 años va a comenzar su etapa universitaria lejos de sus padres. Ha sido la propia maniquí quien ha dado esta feliz noticia durante una entrevista con el programa de entretenimiento estadounidense Entertainment Tonight. "La universidad está en lo más alto de su lista de prioridades, está muy feliz con este nuevo capítulo de su vida. De la misma manera, ha explicado que por su parte tiene sentimientos encontrados ante este gran cambio, puesto que ve el tiempo pasar de manera irremediable, pero, a la misma vez está orgullosa porque sabe que su hija se está labrando su propio camino y es capaz de afrontar esta aventura sola, puesto que la ha definido como una chica madura y valiente.

Leni Klum ficha para su graduación un vestido satinado que su madre llevó hace 24 años

Por el momento, Heidi Klum no ha dado más información sobre el grado que Leni ha elegido, ni sobre el centro educativo en el que cursará sus estudios, pero sí ha confesado que Leni se va a trasladar a la ciudad de Manhattan, un lugar donde se siente muy cómoda, puesto que vivió allí una temporada cuando era una niña mientras la jurado de America's Got Talent rodaba el programa Project Runway Aunque Leni ha querido centrarse en su carrera académica, en el pasado ha mostrado ser una gran apasionada de la moda, e, incluso ha llegado a subirse a las pasarelas de primer nivel. Sin embargo, la que fue ángel de Victoria's Secret ha declarado que no piensa que su hija siga sus pasos en el mundo del modelaje, ya que tiene otros sueños profesionales e inquietudes vitales.

Heidi Klum y Sofía Vergara lo tienen claro: hay un escote que favorece a todas las tallas

Leni es hija biológica de Flavio Briatore. En cambio, en el año 2009 fue adoptada de manera legal por el exmarido de la diva de los 90, Seal. El cantante la crió como a una más de sus retoños, cabe recordar que el matrimonio tuvo otros 3 hijos: Henry (16), Johan (15) y Lou (12). Y, a pesar del polémico divorcio que este tuvo con su progenitora, Leni guarda una gran sintonía con el intérprete. Igualmente, como otras muchas muchachas de su edad, es muy activa en sus perfiles sociales donde es toda una influencer con una comunidad formada por más de 1 millón de personas con las que comparte a diario sus trucos de belleza y estilo.

Enamorada de un descendiente de los zares rusos y muy familiar, ¿conoces a Leni, hija de Heidi Klum?

En lo referido al terreno personal, el corazón de Leni está ocupado por Aris Rachevsky. Un atractivo joven hijo de un representante de celebridades y del fotógrafo de las estrellas Spiros Poros. Aris ya está completamente integrado en la familia de su pareja y es de lo más habitual verlos juntos haciendo todo tipo de planes. Además este atractivo chico tiene una relación con la realeza rusa, puesto que una de sus tías abuelas se casó con el bisnieto del zar Alejandro II.