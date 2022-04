Heidi Klum y Sofia Vergara lo tienen claro: hay un escote que favorece a todas las tallas Las presentadoras de 'America’s Got Talent' coinciden con el mismo truco de estilo sobre la alfombra naranja de los Kids' Choice Awards en Sant Mónica

Este fin de semana, se ha celebrado una nueva edición de los Nickelodeon Kids' Choice Awards, en concreto, en el Barker Hangar de Santa Mónica (California). Sobre su alfombra naranja, se pudo ver desfilar a numerosos rostros conocidos, como a las hermanas Charli y Dixie D’Amelio que arrasaron con sus looks futuristas. Sin embargo, no fueron las únicas que causaron sensación con su estilismo. En estos populares galardones, también se encontraban Heidi Klum y Sofia Vergara, presentadoras del espacio televisivo America’s Got Talent, el cual recibió el premio al mejor reality show. Ambas decidieron coordinar su imagen con monos con truco que presentaban un escote asimétrico, el que más estiliza.

En clave discotequera

Para acudir a estos Kids’ Choice Awards 2022, Heidi Klum definió su imagen a través de un mono de lentejuelas moradas. Una creación de Christian Cowan (colección Otoño/Invierno 2022-2023) que presenta ese favorecedor escote asimétrico que deja al descubierto uno de sus hombros. Por su parte, el otro hombro se muestra cubierto con una manga abullonada en corte XXL. Sin embargo, no es este el único juego que rompe con la simetría en este diseño, pues una de las piernas se cubre con una sobre falda, creando el efecto de un falso vestido, mientras que la otra presenta un efecto leggins.

Minimalismo con un twist

El color blanco dominó el look de Sofia Vergara. La actriz y presentadora de televisión apostó por un mono en esta tonalidad tan favorecedora, sobre todo para pieles más bronceadas como la suya. Las asimetrías también dominaban su creación tanto en el escote como en la pernera donde un corte cruzado también simulaba un falso vestido en un lateral. Para realzar sus hombros, uno de ellos presentaba un elegante volumen abullonado.