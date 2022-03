Sofía Vergara y Heidi Klum, duelo de estilo televisivo con cuatro looks de impacto La actriz colombiana y la supermodelo ejercen de jurado en 'America's Got Talent', donde han hecho gala de sus personalidades dispares a través de la moda

Después de abandonar su puesto de presentadora en Project Runway, Heidi Klum ha emprendido nuevos proyectos, como el programa de moda Making The Cut (Amazon Prime) y el concurso America's Got Talent (AGT), donde comparte la mesa del jurado con Sofía Vergara. En el camino, se han hecho amigas íntimas y no paran de compartir anécdotas juntas. Sin embargo, no siempre es cierto que mientras más tiempo pasas con alguien, más te pareces. La actriz colombiana no renuncia a su despampanante y colorido estilo mientras que la top opta por siluetas más clásicas, pero favorecedoras para su esbelta figura. Este miércoles, dieron comienzo los shows en directo para la siguiente edición de AGT y, con sus looks, ambas dejaron claro que son dos personalidades potentes, pero dispares.

Amigas con estilos muy diferentes

Este miércoles, Sofía Vergara y Heidi Klum han asistido al plató para las primeras grabaciones en directo de AGT y, como era de esperarse, cada una se ha apegado a los códigos que mejor conoce. La colombiana deslumbró con un vestido ajustado plagado de lentejuelas naranjas con profundo escote pico y tiras espagueti, que resaltó con sandalias peep toe doradas y joyas confeccionadas en oro amarillo y diamantes (pendientes largos, un anillo geométrico y un gran brazalete). Por su parte, la modelo vistió un mono gris de pantalón palazzo, de Moschino, con su predilecto escote palabra de honor, uno que incluso escogió para su propio vestido de novia.

Sus siluetas para acertar siempre

La noche anterior, ambas hicieron su entrada triunfal sobre la alfombra roja para el gran estreno del programa. Tanto Sofía como Heidi recurrieron a las fórmulas que mejor les sientan. La protagonista de Modern Family llevó un conjunto rosa flúor con pecho drapeado y hombros descubiertos, de Alex Perry, que accesorizó con joyas de diamantes blancos y negros con diseño animal, de Laura Kemp. Con esta elección, ratifica su gusto por los escotes profundos y los diseños ajustados, mientras que la alemana ha lucido otro modelo 'palabra de honor', aunque bastante más llamativo que aquel mono gris. También acudió de rosa, pero con un vestido de plumas en tonalidad salmón y lazada satinada a la cintura, de Reve Riche, que remató, por is fuera poco, con unos salones transparentes con cristales, de Christian Louboutin.

Miley Cyrus lo llevó primero... ¿o no?

El pasado mes de junio, como parte de su conocido festival Stand By You en apoyo a la comunidad LGTBQ+, la cantante se presentó con un vestido de plumas que, a simple vista, parece ser el mismo que ha lucido Heidi Klum sobre la alfombra roja. Lo más curioso, no obstante, es que se trata de dos diseños diferentes. El de Miley está firmado por Jenny Packham y presenta un color más cercano al fucsia. Las plumas se plantan así como tendencia entre las celebrities estas últimas semanas. Primero las vimos en el desfile de Alta Costura de Valentino, cuyas piezas desfiló nada más y nada menos que Lady Gaga, y ahora son Cyrus y Klum sus embajadoras más recientes.