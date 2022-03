Sofía Vergara rompe una regla no escrita en moda con su vestido de 25 euros La actriz demuestra que los estampados potentes y los volantes también son ideales para chicas con curvas

Aunque sus looks en la alfombra roja, protagonizados siempre por vestidos entallados que realzan su espectacular figura, son famosos en todo el mundo, Sofía Vergara demuestra en cada aparición pública que sus conjuntos para el día a día son igual de inspiradores. La actriz busca siempre la comodidad, pero deja claro que eso no tiene por qué significar ir sencilla o minimalista, sino, en su caso, todo lo contrario. Adora los vestidos fresquitos, los vaqueros elásticos y las camisetas de algodón, pero siempre busca añadir ese toque de originalidad mediante estampados potentes, colores llamativos u adornos como flecos o volantes. Desde hace varios años, diseña además su propia colección de moda asequible de la mano de la marca Walmart, de la cual, como no podía ser de otra manera, es la mejor embajadora.

VER GALERÍA

-Heidi Klum reacciona al último posado en bikini de Sofía Vergara

Un vestido para todas las mujeres

Sofía es muy activa en redes sociales, a través de las que muestra ante sus más de 22 millones de seguidores su rutina desde un punto de vista muy natural y espontáneo. En las últimas horas ha compartido un posado muy veraniego en la playa sobre una canoa, aunque, eso sí, no ha perdido ni un ápice de su característico estilo sensual. En él, aparece con uno de los vestidos de su línea, un modelo ideal para la temporada estival que se encuentra a la venta por menos de 25 euros. Se trata de una estratégica prenda diseñada para favorecer a todo tipo de cuerpos, que busca romper con estereotipos tradicionales de moda como que los volantes o los prints potentes no sientan bien a las mujeres con curvas.

- Sofía Vergara estrena el top 'cintura de avispa' ideal para mujeres con curvas

VER GALERÍA

Una prenda estratégica

Esta creación cuenta con silueta cruzada con lazada a la cintura, un tipo de corte que se adapta a todas las figuras y está pensado para realzar las curvas femeninas. Se ha lanzado en cuatro estampados diferentes, pero Sofía, como era de esperar, ha escogido el más llamativo, uno que combina los motivos florales con los animales, configurando un animal print botánico de lo más original en tonos blancos, negros y rojos. Además, agrega volantes a lo largo de la falda y en el escote, precisamente una zona en la que las mujeres con mucho pecho como la actriz no suelen lucir adornos de este tipo. De esta forma, la que fuera la inolvidable Gloria Pritchett de Modern Family demuestra una vez más que cualquier mujer puede llevar la prenda que quiera si lo hace con actitud.

- Descubrimos el vaquero asequible con el que Sofia Vergara logra parecer más alta

Haz click para ver ‘El Armario de Sofía Vergara’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!