Heidi Klum festeja con emoción los 18 años de su hija Leni: 'Te amo con todo mi corazón'

Poco a poco, y sobre todo desde principios de 2021, Leni Klum ha visto como se afianzaba su carrera como modelo. De este modo, sigue los pasos de su exitosa madre, el exángel de Victoria’s Secret y presentadora de televisión Heidi Klum. Además, por primera vez su padre biológico, el magnate de la Fórmula 1 Flavio Britore ha hablado sobre ella, rompiendo un silencio que ha mantenido desde su nacimiento. Ahora, esta joven está de enhorabuena y ha querido compartir su felicidad con sus más de 1,3 millones de seguidores, pues cumple 18 años (4 de mayo de 2004, Nueva York).

VER GALERÍA

Celebración previa

Ante tan señalada celebración, Leni Klum ha querido festejarlo con antelación. De hecho, el pasado 2 de mayo, publicó una fotografía en su perfil social en la que posaba con una tarta multicolor coronada con rosas, su nombre y un ‘18’. Acompañando a esta instantánea, un mensaje en el que matizaba que era un festejo previo: “Celebración de cumpleaños muy temprana”. Las reacciones no se hicieron esperar y, entre ellas, figura la de su padre, Flavio Briatore, que escribió varios emojis de caritas con corazones: “😍😍😍😍".

VER GALERÍA

Ahora sí, llegó el gran día

Y en este 4 de mayo de 2022, ya podemos decir que Leni Klum tiene 18 años. Entre las publicaciones que ha querido compartir con motivo de su día, la modelo ha mostrado una historia efímera en la que frente a un espejo pinta su cara con un pintalabios de Dior Beauty (firma de la que es embajadora) en color marrón rojizo y escribe '18!'. Además, lanza un mensaje que le llena de emoción: “Oficialmente, ¡soy adulta!”. Frase que acompaña de tres corazones.

Loading the player...

El emotivo regalo de su madre

Por su parte, Heidi Klum no ha querido perder la oportunidad de homenajear a su primogénita en su mayoría de edad. Para ello, ha publicado en su perfil social a modo de docuserie de Netflix un recopilatorio en vídeo de imágenes de su hija desde pequeña que muestra bajo el título de Mon, I’m an Adult Now (Mamá, soy adulta ahora). Además, ha escrito estas emotivas palabras: “Feliz 18 cumpleaños Leni ❤️ Te amo con todo mi corazón. Sigue brillando tu luz brillante siempre y para siempre ❤️ 🍀 🦋".

VER GALERÍA

-De Madrid a Cannes: Leni Klum y el traje verde que fascinó a una actriz española

Una carrera fascinante como modelo desde 2021

El 2021 fue el año del despegue profesional de Leni Klum como modelo. Además de portadas y editoriales en revistas de moda, también ha debutado sobre una pasarela. Lo haría en la Semana de la Moda de Berlín que mostró de forma virtual sus propuestas en febrero del año pasado. Meses después, volvería a convertirse en la estrella de los desfiles berlineses durante la About You Fashion Week en septiembre. Sin embargo, días antes en Venecia (29 de agosto), se convertiría en una de las elegidas para desfilar en el show viral de Dolce & Gabbana Alta Moda. Por otro lado, el mundo de la belleza también se ha rendido ante ella, y, actualmente, es embajadora de Dior Beauty y Ghd.