Flavio Briatore habla por primera vez de la relación que tiene con su hija, Leni Klum

Fruto de la relación de Heidi Klum y Flavio Briatore nació en Nueva York, el 4 de mayo de 2004, Leni, la primera hija de la modelo, pero el empresario italiano no quiso reconocer a la niña. Un año más tarde la maniquí estaba ya con Seal, por lo que el cantante decidió adoptar legalmente a la bebé y ha ejercido como su padre incluso después del divorcio entre el artista y la presentadora de Germany's Next Topmodel en 2014. Sin embargo, a los 71 años el embajador de la Fórmula 1 ha cambiado de opinión y ha hablado por primera vez de la relación que les une, poco antes de que Leni cumpla la mayoría de edad. Lo ha hecho en una entrevista con Repubblica, en la que ha asegurado que se han visto en alguna ocasión y que incluso ha conocido al otro hijo del magnate italiano.

"Nos vemos poco pero eso no significa que la quiera menos", ha asegurado Flavio Briatore, descubriendo que existe una buena relación entre padre e hija pese a tantos años separados. "Nathan Falco sabía que tenía una hermana", ha dicho el empresario de su hijo de doce años junto a Elisabetta Gregoraci. Según ha explicado, hace unos años se lo dijeron al segundo hijo del magnate de la Fórmula 1 y Nathan desveló que ya lo había buscado en internet y estaba al tanto: "Nunca me lo había dicho, probablemente por modestia. Esperó a que yo lo hiciera, pero se seguían en Instagram. Los habían hecho todo antes y mejor que nosotros los adultos". Las dos familias se reunieron el pasado verano en Capri y los dos hermanos se conocieron por fin en persona.

Flavio Briatore ha asegurado que quiere mucho a su primera hija y que está "muy orgulloso de ella", sobre todo después de haber protagonizado la portada de Vogue Alemania recientemente. "No solo es hermosa, sino fuerte e independiente, entusiasta de la vida, aunque no he tenido nada que ver en eso y estoy agradecido a Heidi por cómo la crió", ha confesado el empresario, que también ha desvelado que el mayor problema que existe entre ellos es la distancia, y que mantiene contacto con Seal.

Heidi Klum se enamoró perdidamente de Tom Kaulitz en 2018 y un año después se casaron en una ceremonia a la que asistieron los cuatro hijos de la modelo, Leni nacida de su breve relación con Flavio Briatore y Henry, Johan y Lou fruto de su romance con Seal. Aunque durante años la expareja mantuvo la cordialidad, durante la pandemia se enfrentaron por la custodia de los niños porque la presentadora viajó desde Los Ángeles, donde normalmente vive, hasta Alemania para trabajar y quería llevarse a toda la familia. "Tienes que ser un equipo. Si no lo eres todo puede desmoronarse", admitió el cantante durante la promoción de un evento benéfico el pasado año, asegurando que nunca había sido esa la clase de relación que había tenido con su ex.

Leni presentó un escrito en los juzgados asegurando que los cuatro hijos de la pareja preferían marcharse con su madre, pero eso no ha complicado la relación que existe entre la modelo y su padre, puesto que recientemente estuvo en el estreno del nuevo proyecto de Seal, Más dura será la caída, junto a su novio. Lo que no se sabe es si su chico conoce también a Flavio Briatore, o que si es una ocasión que aún se espera.

