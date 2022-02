Enamorada de un descendiente de los zares rusos y muy familiar, ¿conoces a Leni, hija de Heidi Klum?

En casa tiene a la mejor maestra y ejemplo y no cabe duda de que lo aprovecha al máximo. Leni, la hija mayor de la supermodelo alemana Heidi Klum, ha heredado el espectacular físico de su madre (tiene unos impresionantes ojos azules) y su talento para convertir la moda en arte. A sus apenas 17 años ha pisado ya la pasarela en numerosas ocasiones, protagonizando desfiles para reconocidas marcas como Dolce & Gabbana, padrinos de su estreno en una pasarela internacional en Venecia que la ha coronado como uno de los jóvenes talentos del sector. Su faceta profesional está bien definida hacia un mundo que conoce a la perfección pues lo ha vivido en casa desde que solo era una niña, pero ¿qué más sabemos de su faceta personal?

Seal, sobre Heidi Klum y las dificultades de criar a sus hijos separados: 'Nunca fuimos un equipo'

Heidi Klum y Seal llegan a un acuerdo respecto a sus hijos

VER GALERÍA

Espontaneidad, naturalidad y frescura son algunos de los adjetivos con los que se podrían definir las imágenes con las que Leni ha logrado hacerse con una legión de seguidores en sus perfiles sociales. Más de un millón doscientos mil en Instagram siguen un día a día marcado por portadas y sesiones de fotos, pero también por retazos dedicados a la familia y a su novio. Es precisamente este último el protagonista de su día de San Valentín, el tercero que celebran juntos. Leni sale con Aris Rachevsky, que tiene entre sus ascendientes a la realeza de Rusia (una de sus tías abuelas ¡se casó con bisnieto del zar ruso Alejandro II). Es hijo de Rhea Rachevsky, una conocida agente de Hollywood, y el fotógrafo griego Spiros Poros, que ha captado a estrellas como Jennifer López y Keira Knightley. Su abuela fue la actriz rusa Zina Rachevsky, que tuvo un romance con Marlon Brando.

VER GALERÍA

Se lleva muy bien con el marido de Heidi Klum

Aris ya conoce a la familia de Leni, como demostró su presencia en el estreno del proyecto del músico Seal, expareja de Heidi Klum, The Harder The Fall. Fue entonces cuando Leni paseó con su novio por primera vez en público, ocasión en la que se pudo comprobar además la excelente relación que tiene Leni con su padre. Aunque ella es hija biológica de Flavio Briatore, Seal la crió desde que se casó con Heidi Klum, con quien el músico comparte además otros tres hijos, Henry, Johan y Lou. Seal y Heidi se separaron en 2012 y tuvieron una conflictiva ruptura que retrasó la firma del divorcio hasta 2014, pero a juzgar por las ocasiones que comparten eso no ha mermado el amor de Leni por el cantante.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

En 2018 la modelo, de 48 años, se enamoró locamente de Tom Kaulitz, quince años menor, con quien se casó por sorpresa en 2019 y con quien está feliz, algo que no duda en gritar a los cuatro vientos cuando se le pregunta. Sus hijos parecen haber aceptado a la perfección a la nueva pareja de su madre con quien aparecen en ocasiones disfrutando de su tiempo libre. Los mensajes de Leni en este sentido son reveladores pues no duda en posar con Tom o felicitarle el cumpleaños, buenos deseos que se hacen extensivos a su hermano gemelo Bill. El cariño también se nota en esos mensajes que envía a sus hermanos, con los que recuerda algunas de las vivencias de su niñez.

Aunque aparece impecable en la pasarela, Leni no duda en mostrar la cara B de la moda, esos ratos entre bambalinas que sacan a la luz la cara más natural y amable de las sesiones de trabajo, o sus gustos culinarios. Ensaladas muy completas o un enorme plato de pasta, la lectura de una revista mientras la peinan, fiestas con sus amigas… todas esas cosas que llenan su tiempo y se mezclan en una rutina que apenas está dando sus primeros pasos hacia el éxito.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.