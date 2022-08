Antonio Banderas presume orgulloso de su hija como su mejor ayudante de dirección

Antonio Banderas brilló ayer en la noche marbellí como gran anfitrión de la Gala Solidaria Starlite Porcelanosa, el actor fue junto a su gran amiga y socia Sandra García-Sanjuán el perfecto maestro de ceremonias del gran desfile de estrellas que inundó el auditorio de la Cantera de Nagüeles con conocidos rostros internacionales y nacionales como Richard Gere y su mujer Alejadra Silva, Victoria de Marichalar, Paloma Cuevas, Francisco Rivera y Lourdes Montes, Jaime Martínez Bordiú y muchos otros que no quisieron perderse la gran cita del verano. Sin embargo, de quien habló la estrella con más entusiasmo fue de su hija Stella del Carmen, el intérprete no puede esconder el orgullo que está sintiendo como padre, al ver cómo la joven da sus primeros pasos profesionales junto a él y habló de ella como nunca: “Stella tienen una opinión muy clara sobre las cosas, creo mucho en su criterio”

El malagueño, que está volcado ahora en las producciones de su Teatro Soho CaixaBank de Málaga, ha trabajado mano a mano con su única hija, Stella del Carmen, estos últimos meses y en su encuentro con la prensa, quiso aprovechar para darle el lugar que se merece. El actor se deshizo en halagos hacia su niña, ya convertida en mujer, que es una de las personas más importantes de su vida y que ha sus 25 años se han convertido en su más especial ayudante de dirección.

“Creo mucho en el criterio de Stella” confesaba la estrella de Hollywood, explicando que la hija de Melanie Griffith “Es una niña, ahora ya una mujer, con mucha personalidad. Tiene una opinión muy clara sobre las cosas, también del mundo del espectáculo porque se ha criado ahí», afirmaba Banderas sin poder ocultar su orgullo como padre. Padre e hija han hecho un tándem perfecto, comenzaron trabajando juntos en Company y siguen haciéndolo en los nuevos espectáculos que prepara la compañía. Según confesaba el actor “Me sirve mucho tenerla al lado, no tanto por las labores que realiza en el teatro, que hace trabajo de una segunda ayudante de dirección, más bien después. En el momento en el que llegamos a casa me comenta las cosas que ha visto y ahí sí me vale muchísimo su opinión”

La nieta de la desaparecida Tippi Hedren, musa de Alfred Hitchcock, estudió Arte y Literatura. Criada desde niña al calor de los focos, con dos padres que han triunfado en la meca del cine, conoce desde niña la industria y sabe lo que es crecer en una familia vinculada al séptimo arte. De niña a mujer, la joven ha dado un gran cambio en los últimos años. La hija pequeña de Melanie Griffith, que solicitó el cambio legal de su nombre eliminando el apellido Griffith y pasándose a llamar solamente Stella Del Carmen Banderas está muy unida a su padre. Su gran pasión ha sido siempre la dirección cinematográfica, tras estudiar la carrera de Arte y Literatura en la Universidad del Sur de California, donde también destacó como animadora dentro de una de las hermandades más prestigiosas, la Kappa Kappa Gamma, ha comenzado a dar sus primeros pasos profesionales al lado de su padre en la ciudad en la que nació y donde pasó todos los veranos de su infancia.

Poco queda ya de la dulce niña rubia que se escondía entre los brazos de su padre, Stella deslumbra ya con su belleza y seguridad acompañando a sus padres en las alfombras rojas y pide paso. “Tiene una opinión muy clara sobre las cosas” asegura su padre, que no duda en confesar que se siente “muy reflejado en ella” y cuando le preguntan sí se parece más a él o a su madre asegura: “Alguien dijo por ahí que era una mezcla de ambos, incluso físicamente. Yo creo que es así”

A sus sesenta y dos años recién cumplidos, tras el grave susto que le dio su corazón en 2017, el actor ha regresado a su ciudad natal y se ha volcado en la producción cultural, que compagina con el resto de compromisos profesionales con fugaces viajes fuera de nuestras fronteras. “Estoy encantado de que la vida me haya dado una segunda oportunidad. Creo que la estoy aprovechando”, confiesa mientras afronta uno de los momentos más dulces de su vida apoyado por la empresaria Nicole Kimbel, con la que ya lleva ocho años de sólida relación.