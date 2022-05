Antonio Banderas y Nicole Kimpel celebran ocho años de amor con una escapada al norte

Antonio Banderas y Nicole Kimpel disfrutan este fin de semana de una escapada romántica a Cantabria, la pareja está celebrando sus ocho años de amor. Se conocieron en mayo de 2014, cuando el actor estaba iniciando su proceso de separación de Melanie Griffith. Nos han sorprendido a todos con un romántico posado a orillas del mar en el que demuestran lo compenetrados que están y lo bien que se complementan el uno con el otro, zanjando así todo tipo de rumores sobre crisis. “¡Tan cantábricamente!”, en palabras de nuestra estrella más internacional.

VER GALERÍA

Unos días antes compartieron su romántica cita de hotel en pareja con unas divertidas imágenes en las que posaban juntos y en albornoz, metidos en la cama y rodeados de globos. ¡Ocho años juntos,disfrutando cada segundo! decía el actor posando con su mujer junto a un gran ocho gigante. Nicole nos revela el desayuno que se regaló la pareja, un delicioso capricho lleno de detalles románticos, con dedicatoria en tarjeta incluida.

VER GALERÍA

Se conocieron en el Festival de Cannes, allí vimos las primeras imágenes de su flechazo, bailando durante una de las fiestas de la firma de joyería De Grisogono que se celebraban en el Hotel du Cap-Eden-Roc. Recordando aquellos primeros meses de relación Antonio confesaba en ¡Hola! “Los dos sabíamos dónde estábamos. Yo era todavía un hombre casado, aunque las cosas estaban abocadas a lo que después ha sido. Una vez los papeles del divorcio estuvieron ya en su sitio, fue cuando empezamos a conocernos, y al tiempo surgió una relación”

VER GALERÍA

Ahora todo está asentado entre ellos, la empresaria ha congeniado a la perfección con la familia del malagueño y se lleva muy bien también con la hija del actor, Stella del Carmen, a la que no duda en apoyar en cada nuevo reto que emprende. No tienen planes de boda por el momento pero ahora, más tranquilos asentados en Málaga, pueden disfrutar mejor el uno del otro y saborear los pequeños placeres de la tierra, que tanto echaba de menos el protagonista de "Átame". La empresaria holandesa así lo explicaba en ¡Hola! "Echo de menos a mi familia porque no pasó tanto tiempo como antes con ellos, pero mi sitio está al lado de Antonio y eso me compensa todo lo demás. Soy muy feliz en Málaga, la ciudad me ha recibido con los brazos abiertos y me siento realmente malagueña".

VER GALERÍA

-Antonio Banderas al descubierto: de su divorcio de Melanie Griffith al infarto que cambió su vida