'¡Ocho años juntos y disfrutando cada segundo!' Antonio Banderas y Nicole Kimpel sorprenden con un romántico posado

Tras poner punto y final a su matrimonio con Melanie Griffith, Antonio Banderas encontró el amor al lado de la bella financiera holandesa Nicole Kimpel. Hace unos meses la pareja tuvo que enfrentarse a unas duras especulaciones sobre su relación. Se dijo que estaban atravesando una crisis e, incluso, se llegó a relacionar al actor con una compañera de trabajo. Pero nada más lejos de la realidad. Banderas zanjó los rumores con rotundidad y Nicole pidió que no se hicieran noticias de la nada. Además, para demostrar que siguen tan unidos como siempre, la pareja acaba de compartir un romántico posado por su aniversario. "Ocho años juntos disfrutando de cada segundo", ha escrito el malagueño junto a una foto en la que ambos aparecen rodeados de globos y en la cama de un hotel.

VER GALERÍA

Banderas y Nicole no oculta sus sentimientos, pero es la primera vez que protagonizan unas imágenes tan naturales. Con albornoz y gafas de sol, la pareja es la viva imagen de la felicidad y la reacción de sus seguidores no se ha hecho esperar. "Parejón", les ha dicho Cayetana Guillén Cuervo. "¡Cómo mola la foto", ha añadido la actriz Pilar Castro. La financiera también ha compartido una imagen del recibimiento que han tenido en el hotel. Una botella de champán fresquita, un plato de fruta variada y una tarjeta con sus nombres dentro de un corazón.

VER GALERÍA

Debido a los compromisos profesionales de Banderas, Nicole vive la mayor parte del tiempo en Málaga. "Echo de menos a mi familia, con la que no paso tanto tiempo como antes, pero mi sitio está al lado de Antonio y eso me compensa todo lo demás", confesó en ¡HOLA!. "Soy muy feliz en esta ciudad, que me ha recibido con los brazos abiertos y donde me siento realmente malagueña", añadió. La financiera holandesa entiende la carrera artística de su pareja y le apoya en su proyecto del teatro Soho Caixabank. Banderas, por su parte, también admira el trabajo de Nicole, que ha lanzado una firma de moda con su hermana gemela, Barbara Kimpel. "Está muy orgulloso de nuestro trabajo y siempre, si se lo pedimos, nos da su opinión. Le encanta la moda y tiene muy buen gusto a la hora de elegir su ropa. Tiene un estilo muy fiel a sí mismo", declaró en la revista.

VER GALERÍA

Con Nicole, Antonio ha vivido los momentos más difíciles, pero también los más complicados, como el infarto que sufrió en 2017. Aquel episodio marcó un antes y un después en la vida del actor. Pensó que su cuerpo le estaba dando una segunda oportunidad y no quería desaprovecharla. "A veces las cosas buenas vienen en forma de bofetón enorme para que te haga reaccionar realmente", reflexionó en Las tres puertas, el programa que presentaba María Casado. Además, Nicole fue su mejor apoyo cuando se contagió de covid en agosto de 2020. "Lo vivimos con la misma incertidumbre que todos los que se han contagiado", aseguró la financiera en ¡HOLA!. "Antonio padeció, sobre todo, fuertes dolores musculares y debilidad, pero aguantó muy bien. Es un hombre muy fuerte y está en muy buena forma física", concluyó.