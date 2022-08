Gigi Vives, la 'influencer' que triunfa también como estilista

Georgina Vives, más conocida como Gigi Vives en las redes, cuenta con más de 430.000 seguidores y se ha convertido en una de las personas más influyentes entre los jóvenes en internet. De madre danesa y padre catalán, estudió Marketing y Comunicación de Moda en el IED en Barcelona y con tan solo 14 años se abrió su primer blog donde empezó su carrera como comunicadora de moda. Fue de las pioneras en utilizar Instagram como herramienta de trabajo y siempre ha mantenido una línea original y creativa que la ha diferenciado de las demás. Entre sus referentes de estilo se encuentran Gala González, Victoria Beckam o Stella McCartney. Ha acudido a grandes eventos donde se ha codeado con modelos de alta costura como Gigi Hadid (con quien comparte nombre) y además ha trabajado con grandes marcas como Nike, Dior, Pull&Bear, Levi’s, Charlotte Tilbury, Olympus, Adidas, Bvlgari o Tous.

Cuando Gigi Hadid conoció a la Gigi española

VER GALERÍA

La 'instagramer' siempre ha soñado con hacerse un hueco en la industria de la moda que considera su pasión y últimamente parece que lo está consiguiendo. La joven ha empezado por la puerta grande vistiendo a la actriz de moda Begoña Vargas en todos sus eventos desd el pasado septiembre, cuando presentó su nueva película "Las leyes de la frontera" en distintos festivales de cine como el de San Sebastian o el de Sitges. Gigi ha sabido sacar el máximo partido a la actriz en todo momento, ya sea convirtiéndola en una estrella para los estrenos o con looks más sencillos para las entrevistas. Uno de los estilismos más aclamados que lució la actriz fue en la presentación de la película ‘La Casa de Gucci’, donde Gigi la vistió con un traje de chaqueta y pantalón de Balenciaga con bolso a juego. Pero no todo son prendas de alta costura ya que la joven además apuesta siempre por marcas jóvenes que están empezando como Lagaam o Ze Garcia

Begoña Vargas arrasa con un look ultra 'dark' en la presentación de su último proyecto

Las actrices españolas llevan los 2 únicos looks de fiesta que necesitas ahora mismo

VER GALERÍA

Ha trabajado también para las 'influencers' Laura Escanes y Maria Frubies en quienes recreó dos estilismos míticos de Cher y Rihanna para una fiesta importante. Tras muchos años de dedicación y aunque apenas está comenzando, los estilismos de Gigi ya han sido aclamados por gran parte del sector considerándolos entre los mejores. Además está empezando a ser invitada a importantes desfiles de alta cultura como el de la Colección Crucero de Louis Vuitton o el que Dior organizó en Sevilla hace unos meses y al que acudieron grandes nombres de la moda como Marta Ortega o Chiara Ferragni. Actualmente Gigi se encuentra en Copenhague, una de sus ciudades favoritas, disfrutando de la Fashion Week, y cumpliendo algunos de sus sueños como el de conocer a la influencer Emma Chamberlain.

Hablamos con María Fernández-Rubíes y Laura Escanes el dñia que se convirtieron en Cher y Rihanna

VER GALERÍA

Todo apunta a que su carrera como estilista no ha hecho más que empezar y que cada vez serán más los rostros conocidos que demanden sus servicios. La jovén tambén cuenta con un blog personal donde escribe sobre temas más personales como el amor, la amistad o su forma de vida, y una cuenta secundaria en instagram donde se muestra sin filtros y comparte mucho más su día a día. También es habitual que comente las galas de premios poniendo especial énfasis en los looks y haciendo un resumen bastante interesante y completo. De hecho, esto le ha llevado a trabajar últimamente comentando alfombras rojas para distintos medios, entre ellos para ¡HOLA! en el directo que se hizo en la web para los Premios Platino 2022. De momento habrá que esperar para ver con que looks vuelve a sorprendernos la 'influencer' y quiénes son los nuevos famosos que se ponen en sus manos.