El momento más romántico de Anabel Pantoja y Yulen Pereira durante sus vacaciones

Anabel Pantoja y Yulen Pereira continúan paseando su amor allá por donde pasan. Esta vez, la pareja se ha reencontrado en Cádiz, donde están disfrutando de unos días con unos amigos de lujo, Tania Medina y Alejandro Nieto, tras unas vacaciones por separado en las que cada uno tomó rumbos diferentes. Ahora, y después de desmarcarse de los rumores sobre una posible separación, Anabel y Yulen aprovechan para pasar tiempo juntos entre risas, conciertos y mucho amor. De hecho, han protagonizado uno de los momentos más románticos del verano mientras se divertían durante un concierto del Festival Puro Latino.

Noches de lujo y largas jornadas de compras: así han sido las primeras horas de Anabel y Yulen tras su regreso

Entre bailes y muchas miradas de complicidad, así se ha desvelado uno de los mensajes mejores guardados por Anabel Pantoja en su paso por Supervivientes. La sobrina de la tonadillera ha rescatado un recuerdo al que tiene mucho cariño y que mantenía en secreto. Tanto ha sido así que Yulen Pereira se ha quedado sorprendido y en shock, puesto que no se esperaba que la prima de Rocío Flores le diese lo que un día le escribió el esgrimista. Y es que, antes de que al joven le expulsasen de Honduras, la actual pareja de Anabel le redactó unas letras en un papel, algo que la colaboradora de televisión conservó de manera muy especial, y que ahora ha querido revelar: "Me lo escribió antes de irse expulsado y me lo guardó", compartía la sobrina de Isabel Pantoja con todos sus seguidores en su perfil público.

Anabel Pantoja y Yulen Pereira: así ha sido su frío primer reencuentro en España

"Te adoro", eran las palabras que aparecían en el trozo de papel doblado y que Anabel ha querido guardar como oro en paño. Por su parte, Yulen se ha quedado con la boca abierta al darse cuenta de lo que su pareja había conservado todo este tiempo, ya que el esgrimista fue expulsado el 10 de julio de la isla, lo que dejó a la sobrina de la cantante muy tocada sentimentalmente y mentalmente. Además de la pequeña carta de Yulen, la sorpresa que le ha dado Anabel ha callado los rumores de separación que sonaban entre la pareja, debido al distanciamiento que se había producido. No obstante, el reencuentro en la ciudad del sur ha sido muy especial por la sorpresa que ha dado Anabel al esgrimista. Además de disfrutar de unos días de amor, la pareja también se encuentra divirtiéndose con uno de los finalistas del concurso, con el que hicieron migas en la isla y que a día de hoy mantienen su amistad: Alejandro Nieto, quien va a todos los sitios con su novia Tania Medina, la cual tiene muy buena relación con la sobrina de Isabel Pantoja.

Anabel Pantoja se derrumba y abandona el plató de 'Déjate querer' antes de reencontrarse con Omar Sánchez

Anabel Pantoja y Yulen Pereira pasaban unos días separados, después de haber estado pegados tanto tiempo en Honduras. La colaboradora se marchaba a disfrutar de unas vacaciones junto a su familia y visitar así a su tía Isabel por su cumpleaños -una de las personas clave en su vida-. En este caso, la sobrina de la tonadillera llegaba a última hora de la tarde a la celebración, tal y como explicaba su prima Isa Pantoja. Una vez en Cantora, la exconcursante de Supervivientes publicaba varios vídeos con Antonio Abad a su lado y compartía una imagen de la tarta de cumpleaños de su tía en la que aparecía una imagen de la artista.