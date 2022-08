Amador Mohedano visita el museo de Rocío Jurado que inauguró Rocío Carrasco

Muchas han sido las polémicas en torno al Museo de Rocío Jurado, en el que durante muchos años fue Amador Mohedano la persona encargada de llevar el proyecto y que finalmente terminaba Rocío Carrasco, inaugurándolo a comienzos del pasado mes de julio, pese a la desaprobación de una parte de la familia. El propio hermano de la cantante había renegado a acudir a la exposición, asegurando que nunca pondría un pie en el museo. Sin embargo, fue el día 19 cuando Amador acudía a las instalaciones del Centro de Interpretación Rocío Jurado, acompañado de un conocido youtuber, con el que está grabando su propia docuserie.

Amador Mohedano realizaba la inesperada visita al Museo de Rocío Jurado como un turista más y pagando la entrada, según el medio digital Andalucía Rosa. Tras su paso por la exposición, el hermano de la intérprete de Como una ola ha querido mostrar su opinión acerca de lo que le habían parecido las instalaciones: "Me vinieron muchos recuerdos y no podía contenerme. Aguanté el tipo hasta donde pude…", comenzaba relatando el que fuera mánager de Rocío Jurado, en el canal de Youtube de El Juanjus, lugar en el que se emitirá su propio documental, que verá la luz próximamente. Para el tío de Rocío Carrasco, no ha sido nada fácil volver a un lugar lleno de recuerdos dedicados a Rocío Jurado: "La verdad es que los años en los que yo he estado allí trabajando y llevando a cabo el sueño de mi hermana…Fue un laberinto de pensamientos. Me vine abajo", confesaba.

Amador Mohedano ha lamentado no haber sido él quien terminase lo que un día empezó: "El museo está muy bien. Se ha mantenido el 85 % de lo que yo tenía montado. Siempre dije que me faltaban dos meses para terminarlo, era lo que me quedaba. Había material que aún tenía mi sobrina en Madrid", decía emocionado. Sin embargo, el museo no ha tenido del todo el visto bueno del hermano de Rocío Jurado, ya que echaba en falta que aparecieran los recuerdos de José Ortega Cano -con el que la cantante estuvo casada durante sus últimos 11 años de vida- en algún momento de la exposición: "Falta parte de la historia. No está Ortega Cano, ni sus nietos ni sus hermanos. Me parece mal. Deberían de estar", señalaba.

Entre varias polémicas familiares, Rocío Carrasco conseguía inaugurar el museo de su madre el pasado 2 de julio en Chipiona, rodeada de amigos y seres queridos. Una fecha que, para la hija de 'La más grande', está considerada como uno de los días más felices de su vida. En esa exposición dedicada a Rocío Jurado, a la que en la apertura acudieron un total de 500 invitados, se concentran multitud de recuerdos, entre los que destacan alrededor de 400 trajes de la artista, el piano de cola de la finca de Yerbabuena y los numerosos trofeos y nombramientos, así como el mítico coche Mercedes descapotable con el que comenzó a recorrer los escenarios españoles en el año 1961.