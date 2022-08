Norma Duval presume de sobrinas en Palma durante unas vacaciones llenas de buenas noticias

Para Norma Duval, las islas Baleares no son solo un destino vacacional sino también su segunda casa, un lugar estrechamente vinculado a su vida que está lleno de bonitos recuerdos familiares. La artista ha querido nuevamente pasar el verano en Palma, su paraíso particular, donde le encanta descansar en alta mar, ejercer de anfitriona en su casa y también disfrutar de planes de ocio como el tradicional cóctel de armadores enmarcada en la 40 edición de la Copa del Rey MAPFRE de vela. La artista y exconcursante de El Desafío no quiso faltar la noche del jueves a este evento en el Real Club Náutico, al que acudió con sus sobrinas, Paula y Andrea Paredes.

Norma, espléndida a sus 66 años, estaba espectacular al llegar a las terrazas del club, que volvía a acoger esta cita después de tres años. Posó muy sonriente en compañía de las hijas de su hermana, la recordada Carla Duval. Las tres, que guardan un gran parecido, siguieron el dress code marcado para la velada: vestir de blanco. Ya en el interior del acto, pudieron compartir confidencias con Fiona Ferrer o Ivana Icardi. En total se reunieron unas 500 personas entre armadores, autoridades y personalidades para acudir al evento social por excelencia de la competición deportiva en la que está participando Felipe VI.

La noche estuvo llena de sorpresas como las actuaciones de Mikel Erentxun y Los Secretos. Los artistas pusieron a bailar a todos los allí presentes gracias a su amplio repertorio, del que forman parte temas como Veneno, Cicatrices y Acróbatas (canciones del exintegrante de Duncan Dhu) o Déjame, Pero a tu lado y Por el bulevar de los sueños rotos, pertenecientes al citado grupo de los años 80. Todos ellos pudieron disfrutar también de un menú degustación mientras vivían una noche única junto al mar. También la noche del jueves, los Reyes y doña Sofía abrían las puertas del Palacio de Marivent para ofrecer su tradicional recepción a las autoridades y miembros de la sociedad civil de Baleares.

Mallorca ha sido testigo de la evolución y los importantes pasos que ha ido dando Norma Duval. Tenía solo un año cuando empezó a veranear en este enclave con su familia y sigue maravillada con sus aguas cristalinas. "Adoro Mallorca porque mi madre empezó a venir de jovencita, yo desde que nací, mis hijos desde que nacieron, mi nieto igual... Si existe el paraíso, es esta isla", decía. Además de llevar la isla en el corazón, estará para siempre unida a ella por el título de Mallorquina del Verano que le otorgaron hace justo doce meses. Un bonito momento que vivió en compañía de Matthias, sus hijos y sus sobrinas. Este reconocimiento supuso una gran alegría tras su ingreso hospitalario por una neumonía bilateral derivada del coronavirus y el fallecimiento de su madre.

Un verano para celebrar

Los últimos meses han estado llenos de buenas noticias para Norma en el terreno personal. Este mismo verano se ha dado una nueva oportunidad con Matthias Kühn. Con el empresario alemán había roto en marzo, trece años después de comenzar su relación, en la que incluso barajaron la posibilidad de contraer matrimonio. Tras cinco meses separados, han apostado por retomar su historia de amor y daban comienzo el verano juntos navegando por las playas de Mallorca tal y como mostaba la revista ¡HOLA!. Otra gran alegría ha sido la llegada al mundo de un nuevo miembro de la familia. Yelko, el mediano de los tres hijos que la artista tiene con Marc Ostarcevic, la ha convertido en abuela por segunda vez, en esta ocasión de una niña. Hace nueve años fue su primogénito Marc quien le daba a su primer nieto, Izan.