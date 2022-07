B Jones, la DJ española que ha marcado un antes y un después en Tomorrowland: 'Cumplí mi sueño'

En esta edición de Tomorrowland se ha hablado español gracias a B Jones, la primera DJ española en subirse al escenario en el festival más grande del mundo con 600.000 entradas vendidas. Beatriz Martínez es la música que ha alcanzado este gran momento para la industria de nuestro país al pinchar en la cita internacional de la electrónica celebrada en Bélgica en los últimos días, y hacerlo en el lugar reservado a las grandes estrellas. Nació en Andújar, Jaén, hace 38 años y se dedica a esta profesión desde los 15 años, pero el 15 de julio alcanzó un hito en su carrera que marca un antes y un después para todos los que vayan a continuación: "Cumplí mi sueño y fuisteis parte de él", ha asegurado a sus más de 63.000 seguidores, porque además de formar parte del cartel lo hizo en el escenario principal.

No fue la única española, pero sí también la primera en conseguir subirse al escenario más importante de Tomorrowland. El artista barcelonés Marsal Ventura también participó en esta edición del festival. La de este año ha sido la primera desde la pandemia en celebrarse, ya que en 2021 tuvo lugar una cita digital en la que se contó con un buen número de artistas de nuestro país: Fatima Hajji, Marino Canal, Javier González, Dennis Cruz o Danny Ávila, madrileño que ya ha participado en varias ocasiones. Consciente de que el festival belga es uno de los más conocidos del mundo, B Jones le pedía a sus seguidores españoles que se juntaran para disfrutar de su show con las banderas rojigualdas.

"Vuelta a casa después un fin de semana muy, muy intenso", ha compartido B Jones el lunes aún emocionada y aún procesando lo que le había ocurrido. Eso sí, no todo fue de color de rosa: "Ahora toca asimilarlo, agradecerlo aún más, abrazar a mi familia y ir al médico (me rompí, literalmente) un dedo del pie 2 días antes de Tomorrowland", ha confesado la DJ a sus seguidores. "Me siento extraña, han sido muchos meses viviendo para ese día, haciendo el 80% de música que escuchasteis en mi set (originales, remixes, mashup ..) Y al salir de la cabina me sentí rarísima. Pensé '¿y ahora que hago?'", ha finalizado. En los comentarios, todos sus fans han aplaudido su trabajo y se han mostrado orgullosos del recorrido que ha hecho en su carrera.

De vuelta a España, B Jones continúa trabajando sin parar. Es lo que tienen los músicos, que el verano es precisamente su época de más trabajo. En el caso de la artista que nos ocupa más, porque es la DJ de cabecera de ComeCloser, una fiesta que se celebra cada martes en el Hard Rock Hotel de Ibiza, uno de los destinos vacacionales más populares de Europa (y el mundo). En la isla ha desarrollado su carrera tras haberse mudado con su madre a Baleares desde Jaén cuando no era más que una niña, y tras el éxito en Tomorrowland... ¡esto es solo el principio!