¿Se ha casado por sorpresa Anya Taylor-Joy con el músico Malcolm McRae?

Después de la boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck el domingo, parece que aún hay más amor que celebrar. Según varios medios internacionales, Anya Taylor-Joy se podría haber casado con Malcolm McRae en una discreta ceremonia civil en Estados Unidos. La actriz de Gambito de Dama, de 26 años, y el músico, de 27, habrían decidido dar el paso antes de que la intérprete se marche a Australia al rodaje de Mad Max: Furiosa, pero según aseguran las fuentes, su intención sería celebrarlo con amigos y familiares una vez termine ese proyecto y pueda pasar un tiempo de descanso en Los Ángeles. La pareja lleva saliendo algo más de un año, aunque no fue hasta marzo de 2022 cuando decidieron hacer su primera aparición juntos en la alfombra roja de una fiesta posterior a los Oscars.

Las primeras informaciones sobre el noviazgo entre Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae llegaron en mayo de 2021, cuando fueron fotografiados dándose un beso. Solo unos meses más tarde se habían mudado juntos y, a pesar de que la intérprete está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales y no para de rodar, su relación se ha afianzado muy rápidamente. En los últimos meses había habido rumores de compromiso porque la protagonista de La última noche en el Soho había llevado en varias ocasiones lo que parecía un anillo de pedida, sin embargo la pareja no había querido confirmar nada.

Anya nunca ha escondido su relación, pero tampoco ha hablado de ella ni la ha publicitado. En una entrevista hace algunos meses mencionó a Malcolm por primera vez al explicar que su pareja era su "hobby", porque cosas como leer las considera obligaciones pero pasar tiempo con su novio es un momento para ella. "Por fin he encontrado a alguien a quien le guste sentarse a leer conmigo en silencio. Tenemos básicamente 80 años y siete al mismo tiempo", comentó, explicando también que la distancia entre ellos no era un problema.

En los últimos dos años, desde que se estrenara Gambito de Dama, la vida de Anya Taylor-Joy ha cambiado de manera radical. La explosión de fama que vivió gracias a la serie la convirtió en la actriz de moda, a pesar de que hacía tiempo que estaba trabajando en la industria y había participado en proyectos relativamente importantes como La bruja (de Robert Eggers) o Múltiple de M. Night Syamalan. Pendientes de estreno tiene las películas El menú y Amsterdam, que ya están rodadas, y un filme de Super Mario en donde pone voz a la princesa Peach. En su agenda aún quedan dos proyectos más cuyo rodaje tendrá ahora que compaginar con su nueva vida de casada. Además de Furiosa, ya ha comenzado la preproducción de Laughter in the Dark, un drama de Scott Frank cuyo reparto aún no se ha anunciado al completo.

Por el momento parece que Anya ha preferido apostar por el cine a pesar de que ha sido la televisión que le ha dado el prestigio que ahora tiene. Además de la aplaudida ficción de Netflix, la intérprete continúa con su papel en Peaky Blinders, donde ha sumado protagonismo en la última temporada tras el fallecimiento de Helen McCrory.