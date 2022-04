Anya Taylor-Joy, enamorada de un músico que triunfó con solo 12 años

Desde el estreno de Gambito de Dama, Anya Taylor-Joy es una de las estrellas más cotizadas de Hollywood y tiene hasta seis proyectos en la agenda pendientes de estreno, lo que también ha causado un crecimiento en el interés que causa allá donde va. Y aunque prefiere mantener en privado su vida personal, ha deleitado a sus seguidores presumiendo de amor en la alfombra roja. Ha sido durante la última temporada de premios, en donde hemos visto a la actriz de 25 años posando por primera vez con su chico, el también actor y músico Malcolm McRae. Junto a su pareja acudió a la fiesta previa a los Oscar de la agencia Creative Artists, y unos días más tarde a la celebrada por Vanity Fair después de la gala, pero ¿quién es él?

Malcolm, de 27 años, fue descubierto en un concurso de talentos cuando tenía solo 12 años, tras lo que ha participado en los cortos Brotherly y How'dy!, y aunque continúa buscando suerte en el mundo de la interpretación su principal interés es la música, toca el piano y la guitarra y también canta. Es uno de los integrantes del dúo More, que comenzó su recorrido en 2020 y ya ha conseguido actuar como telonero de artistas como Haim. Anya apoya su carrera al máximo: no solo acude con frecuencia a los conciertos, incluso entre rodaje y rodaje en su exigente agenda, también es protagonista de uno de sus últimos videoclips, Really Want To See You Again.

Además, la actriz y su chico comparten estilos de vida. En una entrevista reciente con la versión estadounidense de Vogue, la protagonista de La última noche en el Soho aseguraba que para ella leer es una obligación pero pasar tiempo con su novio es un hobby. "Le encantó [escucharlo] porque él es igual. Finalmente he encontrado a alguien que se se sienta a leer conmigo de buen grado. Básicamente tenemos 80 años y al mismo tiempo 7 y nos funciona muy bien", comentó.

El músico no tiene problema en desplazarse para acompañar a Anya en sus compromisos profesionales, y según The Sun su relación es "muy seria". Viven entre Nueva York y Los Ángeles, donde la intérprete de Peaky Blinders tiene fijada su residencia, van juntos a la Semana de la Moda de París y el músico ya ha visitado Argentina y está aprendiendo español, la lengua materna de la actriz, como él mismo ha compartido con sus seguidores.

Las primeras fotos de Anya y Malcolm se remontan a mayo del pasado año, cuando fueron vistos compartiendo miradas, besos y gestos de cariño durante un paseo por las calles de Nueva York. Ya entonces le mencionaba, aunque sin decir su nombre, en entrevistas de manera casual, confirmando que vivían juntos, lo que demuestra que la actriz no tiene ninguna intención de esconder la relación que comparten. Y de hecho, lo ha vuelto a demostrar en una foto que ha publicado para sus seguidores este fin de semana en la que aparece junto a su chico. "Amor para todos de parte de vuestros vampiros residentes", ha escrito la intérprete de Última noche en el Soho, haciendo referencia a sus looks en negro con gafas de sol al más puro estilo Edward Cullen en Crepúsculo.

