Yulen Pereira habla de sus planes de futuro, ¿con o sin Anabel Patoja?

Yulen Pereira, que respondió tajante hace unos días a las declaraciones de su madre sobre Anabel Pantoja, ha querido despejar las dudas sobre su futuro en el deporte y si continuará o no su relación cuando la sobrina de Isabel Pantoja regrese de Honduras. "Voy a seguir en el esgrima como voy a seguir con ella, eso no va a cambiar nada", ha respondido el superviviente, dejando claro que aunque muchos pensaran que ahora su camino estaba en la televisión lo cierto es que va a seguir muy concentrado en conseguir llegar a los Juegos Olímpicos. Además, el deportista ha explicado que tanto su madre como su padre están contentos tras haber hablado con ellos y ha expresado que lo único que quieren es ver que él está bien: "No ha cambiado de opinión, mi familia está feliz cuando yo estoy feliz. Necesitaban hablar conmigo, he llegado, se ha calmado todo bastante. Les he dicho todo lo que sentía y están mucho mejor", ha relatado Yulen.

Las románticas palabras de Yulen Pereira a Anabel Pantoja con motivo de su cumpleaños

El esgrimista, que tiene claro que continuar en el deporte "no es incompatible" con seguir enamorado de Anabel, ha hecho toda una declaración sobre lo mucho que cree en su nueva relación. "Sí, estoy enamorado, puedo contestar 20 veces lo mismo", ha dicho Yulen a Ion Aramendi, que le ha aconsejado que viva su amor como él quiera y sin escuchar lo que tengan que opinar los demás. Además, Pereira no ha dudado ni un segundo en utilizar sus perfiles sociales para pedir todo el apoyo de sus fans a su novia, que está nominada junto a Nacho Palau. "Ya estamos en la recta final de Supervivientes. Todo el mundo a salvar a Anabel, a salvar a mi niña porque no hay nada más que hablar", ha dicho el exconcursante en un vídeo junto a Anuar Beno y Tania Medina, que también piden la salvación para la influencer.

Tras perder más de 18 kilos en su aventura hondureña, Yulen va a regresar a los entrenamientos para volver estar en completa forma y poder así enfrentarse a las pruebas para acudir a los Juegos Olímpicos. De hecho, el esgrimista ya le dijo a su padre en su llegada al plató de Supervivientes que su pensamiento seguía siendo el mismo y que ser el mejor en su disciplina continuaba siendo una prioridad en su vida. "Esto acaba ya y mi sueño es mi sueño. No ha cambiado y no quiero que pienses que ha sido así. Solo quiero que estés orgulloso de mí y que voy a volver. Yulen sigue siendo Yulen y vamos a luchar para llegar a donde queramos y más. Tú como mi entrenador y como mi padre y yo como tu hijo y el deportista que has formado", relató muy emocionado.

El mensaje del padre de Yulen sobre el futuro del esgrimista

Además, Yulen ha tenido que enfrentarse estas semanas a la desconfianza de su madre por la relación con Anabel, ya que a pesar de que el primer encuentro que tuvieron la colaboradora de Sálvame y Arelys fue muy bueno, la progenitora del deportista no está muy convencida de que la historia de amor entre los dos vaya a durar demasiado. "Mi madre es libre de hacer lo que ella quiera y de opinar lo que ella quiera. Igual que la de Anabel. Le tengo un respeto, para empezar porque es una madre. Y con todo el respeto a mi madre, al que le tiene que gustar Anabel es a mí, al que besa Anabel es a mí y al que dice 'te quiero' es a mí", expresó tajante en superviviente.