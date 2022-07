Emilia Clarke, de 35 años, revela que dos aneurismas le dejaron parte del cerebro inutilizable

Emilia Clarke, la celebre actriz de Juego de tronos, ha revelado que sufrió dos aneurismas cerebrales en el momento cumbre de su carrera. La actriz saboreaba las mieles del éxito con su papel de Daenerys Targaryen cuando en 2011 sufrió una hemorragia subaracnoidea que le provocó un derrame cerebral que podría haber acabado con su vida. Estaba entrenando el 11 de febrero de 2011 cuando empezó a encontrarse mal en un entrenamiento y terminó derrumbándose en el baño. .Dos años más tarde tuvo que ser operada de urgencia después de que los médicos se percataran que habíia duplicado su tamaño.

La estrella de la serie de HBO ha mostrado su gratitud por haber podido recuperarse casi por completo. ."Fue el dolor más insoportable que jamás he experimentado", comentaba Clarke en una entrevista con Sunday Morning de la BBC mientras promocionaba su debut en el teatro con la obra La gaviota de Anton Chekhov.Clarke cree que poder volver a hablar y no depender de nadie es practicamente un milagro, asegura en la revista especializada Variety. "Existe una parte de mi cerebro que ya no se puede usar: que pueda hablar y articular palabra es algo a remarcar y también lo es que pueda vivir mi vida con total normalidad sin absolutamente ninguna repercusión", confesaba Clarke. "Pertenezco a la muy, muy, muy pequeña minoría de personas que pueden sobrevivir a eso", continuaba con inmensa gratitud.

Emilia Clarke señala que a través de escáneres de su cerebro ha podido ver la parte que le falta. "Falta bastante", confiesa Clarke pero admite que hay que aprender a vivir con ello. "Los accidentes cerebrovasculares, básicamente, se producen cuando tu cerebro no recibe sangre por un segundo. Y si no lo hace, desaparece. En estos casos, la sangre encuentra una ruta diferente para moverse, pero luego, cualquier parte que no reciben sangre simplemente desaparece", continúa. ·Bueno, esto es lo que eres. Este es el cerebro que tienes", añade, por lo tanto, no tiene sentido lamentarse-. A raíz de sufrir estos dos accidentes cerebrovasulares, Clarke creço una organización benéfica para víctimas de lesiones cerebrales y accidentes cerebrovasculares llamada SameYou.

Clarke asegura que por fortuna su memoria sigue intacta: "Puedo hacer una obra de teatro de dos horas y media todas las noches y no olvidar una línea". Siempre tuve buena memoria porque es la única habilidad como actor... así que tu memoria es obviamente increíblemente importante y lo probé constantemente'. Emilia Clarke ha hecho su debut en el West End londinense el 6 de julio con la obra de Jamie Lloyd.

