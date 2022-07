La original felicitación de Manuel Díaz 'El Cordobés' a su hijo en su 18 cumpleaños

Loading the player...

"No pierdas nunca el niño que llevas dentro de ti, felices 18, te amo hijo", con estas palabras cargadas de cariño, Manuel Díaz 'El Cordobés' ha felicitado a su segundo hijo en el día en el que cumple su mayoría de edad. El joven, fruto de la unión del torero y Virginia Troconis, es el único hijo varón del diestro y cumple hoy 18 años rodeado del amor de su familia y amigos. En un día tan importante, Manuel, que quiere ser arquitecto, ha recibido multitud de felicitaciones y buenos deseos. Pero, de todos los bonitos mensajes, llama la atención la original manera con la que su padre ha querido felicitarle, recordando un tierno momento del pasado con el que Manuel Díaz 'El Cordobés' ha querido transmitir a su hijo la importancia de no perder nunca al niño que todos llevamos dentro. ¿Quieres ver el vídeo con el que Manuel Díaz 'El Cordobés' ha felicitado a su hijo?...¡Dale al play y no te lo pierdas!

