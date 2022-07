El padre de Alejandro Nieto le da un consejo en su reencuentro en 'Supervivientes'

Tras la visita de la madre de Ignacio de Borbón o la videollamada de Anabel Pantoja con Merchi, Alejandro Nieto ha podido reencontrarse con sus padres, uno de los momentos más emotivos de su paso por Supervivientes. El míster España ha podido abrazar primero a su padre y luego a su madre frente la atenta mirada de sus compañeros de programa. "No me lo esperaba", ha dicho el concursante entre lágrimas, tirándose al suelo de la emoción. "Te pediría, ya te lo dije en el Puerto de Santa María, que te cuides un poquito con las formas que tienes, sobre todo con los compañeros que tienes", ha aconsejado el progenitor del concursante, que ha respondido que a lo largo de las semanas había cambiado y mejorado su actitud frente a todas las situaciones a las que se ha ido enfrentando en Honduras.

Entre gritos de alegría y abrazos, Alejandro ha preguntado a sus padres si les gustaba o no la isla, ya que nunca habían "cruzado el charco". "Gracias a mi trabajo por dejarme venir", ha dicho Maribel, muy emocionada y afirmando que está encantada con estar en Honduras. Además, el concursante ha querido acordarse de su abuelo, que con 96 años, fue quien le ha enseñado a limpiar los pescados que cada día comen. "Antes de venir me preguntó que por qué no te habías traído una caña de pescar", ha contado la madre de Alejandro entre risas. Pero entre bromas, el novio de Tania Medina también ha tenido un momento para sincerarse sobre lo que significan sus progenitores para él: "Al final quién queda son ellos. Son los únicos que siempre están ahí", ha dicho Nieto.

Después de asegurar entre lágrimas que son los que siempre le han ayudado y le han dado todo en la vida, Alejandro ha querido disculparse y explicar que cuando pierde las formas solamente culpa suya porque ha tenido una buena educación por parte de sus progenitores. "Mis malas formas son mías. Tengo dos hermanos que nunca dicen palabrotas, yo soy el único que ha salido un poco más mal hablado. Yo soy un superviviente gracias a ellos dos, porque son dos luchadores, dos trabajadores", ha continuado diciendo Nieto, alabando a sus padres por lo bien que se han portado siempre con él.

Quien se acuerda también desde España de Alejandro es su novia, Tania Medina. Después de ser expulsada, la influencer ha utilizado sus perfiles sociales para apoyar al míster España y contar lo "nostálgica" que está cuando va a una playa y se baña en el mar, un momento en el que piensa mucho en Alejandro. "Le echo mucho de menos y quiero que mi niño se salve. Estoy feliz por lo lejos que está llegando. Tengo muchas ganas de verlo, pero hay que estar a tope porque queda poco", ha dicho la reportera canaria.