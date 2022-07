Sophie Turner y Joe Jonas se convierten en papás por segunda vez

¡Ya está aquí! Sophie Turner ha dado a luz a su segundo hijo en común junto a su marido el cantante Joe Jonas. El representante de los artistas ha confirmado al medio estadounidense Page Six que se trata de una niña. Por el momento, no ha trascendido el nombre del bebé. La pareja, que siempre se muestra muy discreta en lo relacionado con su vida personal, no ha hecho en ningún momento una confirmación oficial sobre su nueva paternidad. Sin embargo, tampoco se han ocultado en sus distintas apariciones públicas donde las fotografías hablaban por sí solas y se podía ver a la actriz de Juego de Tronos lucir su incipiente barriga lo que confirmaba la feliz noticia. De esta manera, el matrimonio de celebridades da la bienvenida a su hogar a una pequeña, que, a buen seguro, le espera con los brazos abiertos Willa, la hija mayor de la pareja nacida en julio de 2020, que se convertirá en la mejor compañera de juegos y aventuras de la recién nacida.

Las dos pequeñas son el culmen a una historia de amor que comenzó hace más de seis años y que se consolidó con su paso por el altar en mayo de 2019 con una divertidísima e improvisada boda en Las Vegas, que, incluso, contó con un imitador de Elvis como maestro de ceremonias. Una fiesta cargada de sorpresas y diversión de la que su gran comunidad de seguidores no se perdió ni un solo detalle, ya que el DJ estadounidense Diplo, uno de los invitados VIP de esta peculiar celebración, se encargó de retransmitir en directo cada momento a través de sus perfiles sociales. Meses más tardes, volvieron a renovar su compromiso con una celebración en un castillo en el sur de París a la que asistieron sus familiares y amigos más cercanos.

Un bebé que ha llegado para cambiar la vida de sus orgullosos papás. Por su parte, la intérprete la protagonista de Dark Phoenix ha preferido apartarse de manera temporal del mundo de la interpretación para centrarse por completo en su papel como madre y disfrutar de esta primera infancia de sus hijos, mientras que el cantante ha retomado la música junto a sus hermanos con nuevos sencillos, pero también recuperando algunos de sus viejos éxitos y haciendo así la delicia de todos sus fans, que, al igual que ellos, han pasado de ser adolescentes a adultos con sus propias familias, pero que no olvidan como esta boyband los enamoró hace ya una década en su etapa de Disney y la mítica película Camp Rock.

Un nuevo miembro para la nueva generación del clan Jonas. Una familia numerosa encabezada por el mayor de los hermanos, Kevin, que es padre de dos niñas, Alena (8) y Valentina (5), fruto de su matrimonio con su novia de toda la vida, Danielle, con la que se dió el 'sí quiero' en el año 2009, la primogénita de Joe y Sophie, Willa (2), y, finalmente, Malti Marie, hija del benjamín de la casa, Nick, que se estrenaba en el mundo de la paternidad este pasado mes de enero junto a su mujer, Priyanka Chopra, a través de gestación subrogada.