¿Cómo se enteró Rocío Carrasco de la separación de sus padres?

Rocío Jurado y Pedro Carrasco se vieron por primera vez en una de las galas de la intérprete de Se nos rompió el amor, quien siempre recordaba que le vio entre el público y que pidió un aplauso para él porque entonces ya era uno de los boxeadores más reconocidos del mundo. Tras su noviazgo, que empezó al reencontrase en Las Ventas cuando él toreaba un festival benéfico y a ella le dio un desmayo, se casaron en Chipiona y tuvieron a su única hija, Rocío Carrasco, que recuerda con mucho cariño la historia de amor de sus padres, hasta incluso cuando decidieron poner fin a su relación. "Daba gusto verlos juntos aunque estuvieran separados", ha dicho la colaboradora de Mediaset, que ha explicadocómo fue el momento en el que se enteró de la ruptura: "Me dijeron que papá y mamá iban a dejar de vivir juntos por problemas de adultos y de mayores, pero que no me preocupase porque yo iba a tener tanto a mi madre como a mi padre".

Los padres de Rocío Carrasco explicaron a su hija que lo único que iba a cambiar con respecto a su relación era su convivencia, pero que el resto "iba todo a seguir igual". Después se lo contaron a su abuelo Antonio, padre del boxeador, que vivía con ellos en Montealto, y su respuesta fue tajante: "Te separas tú. Yo me quedo aquí a vivir con mis hijas, que éramos mi madre y yo. Y se quedó con nosotras hasta el último día de su vida", ha dicho en su docuserie, añadiendo que sus padres cumplieron la promesa de estar a su lado siempre. Además,ha contado que cuando se divorciaron estaban en régimen de gananciales, pasaron a separación de bienes y solo tuvieron una pequeña disputa por un pozo que había comprado el boxeador años antes.

Según cuenta Ana Iglesias, albacea de Rocío Jurado, en una carta, Pedro Carrasco quería la titularidad de esa propiedad porque "no quería que lo gestionase nadie familia Mohedano". "Después de todo lo vivido no me sorprende nada y me espero cualquier cosa. Lo había comprado él con su dinero y no quería que se lo quedase alguien no se lo tenía que quedar", ha contado Rocío Carrasco, revelando que ese pozo está apartado de la finca de Los Naranjos de Chipiona, pero que estaba para que le diera agua a esa tierra que era de secano, y que ella no sabía de su existencia. "Estoy segura de que él había visto que alguien de la familia tendría mucho interés en él. Más que de Amador, es de Gloria, porque él nunca se enteró de cosas de tierras. Estaba siempre liado con cosas de mi madre", ha continuado diciendo la hija de 'la más grande'.

Rocío ha sido tajante al expresar que jamás escuchó hablar mal a su padre de su madre y viceversa, pero tampoco a ninguno de la familia de Rocío Jurado decir cosas negativas sobre el boxeador. "A mí directamente no. Yo sé lo que Gloria hablaba con mi madre y sus opiniones sobre él. Y los consejos que le daba. A mí como su hija siempre le han respetado y puesto por las nubes", ha añadido Carrasco, asegurando que tiene claro que la influencia de su tía fue clave en la separación de sus padres. "Lo que no le perdono a mi tía Gloria es que con el paso del tiempo es que ante a una situación concreta ella reacciona de una manera totalmente opuesta a como ella reaccionó en su día", ha revelado la que fuera presentadora de Hable con ellas, comentando que cree que finalmente sus progenitores sabían que habían tomado una determinación equivocada con su ruptura. "Mi madre no supo poner a cada uno en su sitio", ha sentenciado la hija de la artista.