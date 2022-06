Juan Pablo Medina, 'La casa de las flores', revela cómo ha conseguido volver a caminar tras perder su pierna

A punto de cumplirse un año del grave accidente que le costó la amputación de su pierna derecha, Juan Pablo Medina ha resurgido de las cenizas cual Ave Fénix. La estrella de Méjico se enfrentó a una grave trombosis que le apartó de la esfera pública seis meses y acabó con la amputación de su pierna derecha. Ahora, tras más de ocho meses de terapia y rehabilitación, con una nueva pierna ortopédica ya colocada, hace balance y saca lo mejor de sí mismo para hablar de cómo ha tenido que aprender a volver a caminar y cómo ha podido sacar el lado más positivo al infierno que ha vivido.

Tras su éxito en series como Ingobernable, Soy tu fan o La casa de las flores, en agosto de 2021, a sus cuarenta y tres años, el actor comenzó a sentirse mal en uno de sus rodajes, recurrió al médico del set y acabó hospitalizado, le diagnosticaron una grave trombosis que provocó la amputación de su pierna derecha. Lo contó con detalle tras seis meses desaparecido de la vida pública: “Recuerdo que me encontraba grabando en un hotel y de repente me empecé a sentir mal del estómago. Al principio el equipo médico pensó que se trataba de una intoxicación. Me hicieron una tomografía con contraste y vieron que tenía coágulos en el intestino y en las piernas. Por fin encontraron el diagnóstico definitivo: había sufrido un infarto silencioso. Tenía un coágulo en el corazón y este aventó coágulos por todas las arterias. Esa fue la valoración”

En su última aparición de la mano de la empresa Ottobock, una empresa especializada en tecnología ortopédica, el intérprete ha contado cómo ha sido este largo proceso en el que ha necesitado atención psiquiátrica y psicológica, entrenamiento físico y rehabilitación para aprender a volver a andar tras la colocación de la prótesis. Lo más difícil para él fue el principio: “Por mi cabeza pasaron millones de preguntas: ‘¿Voy a volver a caminar? ¿La gente me va a querer? ¿Mi familia me va a querer? ¿Me van a apoyar? ¿Voy a volver a trabajar? Todo eso metido en la cabeza varios días mientras estás hospitalizado. Me ha ayudado muchísimo el trabajo con psiquiatras y psicólogos. Tienes que empezar contigo y tienes que trabajar la pérdida, porque es algo complejo. Antes nunca me despertaba y decía: ‘Gracias por hoy despertar y tener mis brazos, mis piernas’, son cosas que damos por hecho, y es normal. Pero ahora estoy en otro momento en donde agradezco cada día poder contar una historia más. Para llegar a eso sí tiene que haber un trabajo de trabajar la pérdida y trabajar la mente”.

El actor ha encontrado en el deporte una de las mejores maneras de sobreponerse a este duro golpe y poder sobrellevarlo bien: “Ahora estoy en un momento de mi vida muy tranquilo, tengo paz y estoy trabajando muchísimo. Ya casi se cumple un año, voy avanzando poco a poco porque es un proceso lento. Tener la oportunidad de volver a jugar al tenis es estupendo. Estoy empezando, empezamos con la pelota fija. Antes caminaba de cierta manera y ahora, que tengo la prótesis, que va recta, ya no es igual. Tuve que aprender a caminar de cero con la prótesis y además cambiar mi manera natural de caminar. Son muchas cosas que hace que sea más complicado de lo que parece” Aficionado al tenis desde siempre, volver a practicarlo ha sido su manera de motivarse para alcanzar los nuevos retos físicos que tiene por delante: “Me sienta muy bien dejarme llevar y enfocarme en pegarle a la pelota, porque además de no caerme le tengo que pegar a la pelota. Creo que ha sido un acierto recurrir al tenis”

Pero si algo ha sido vital para el actor, eso ha sido el apoyo incondicional de su familia, siempre que tiene oportunidad lo recuerda agradecido y esta vez también lo ha explicado: “Es un proceso complicado, pero yo hablo desde el privilegio. Afortunadamente todo este tiempo he tenido gente que me ha ayudado. Toda mi familia, mi novia, todos mis amigos y toda le gente que se ha mostrado de todas las maneras posibles, eso ayuda muchísimo”, reconocía emocionado en esta última aparición.

Su mujer la actriz Paulina Dávila, ha sido su gran cómplice, apoyándole en cada momento del proceso. Los primeros datos de la recuperación del actor los fue haciendo públicos ella, publicando divertidas imágenes de amigos en grupo que demostraban lo unidos que estaban todos, también ante la adversidad. Nominado este año a Mejor Actor por “El club de los idealistas” en los Premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, con la nueva prótesis mecatrónica el intérprete ha vuelto a caminar e incluso trabajar, incorporándose a la nueva temporada de Soy tu fan y Enfermo de Amor, una comedia romántica dirigida por Marco Polo Constandse y Rodrigo Nava en la que pronto se le podrá ver.