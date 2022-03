Juan Pablo Medina habla por primera vez de cómo salvó su vida con la amputación de su pierna

El actor mexicano Juan Pablo Medina cuenta por primera vez todos los detalles de la grave crisis de salud que cambió su vida radicalmente a principios del año pasado, una grave trombosis que le apartó de la esfera pública y acabó con la amputación de su pierna derecha. El intérprete ha vuelto de nuevo al trabajo este año para rodar la segunda temporada de Soy tu fan, la aclamada serie de BTM Media, que regresa convertida en largometraje. Quiere pasar página y así lo revela en una entrevista a GQ México realizada por su amigo íntimo, el productor y crítico de cine Óscar Uriel: "Quiero disfrutar de lo que gané, que fue vivir, importa más que lo que perdí".

Tras su éxito en series como Ingobernable, Soy tu fan o La casa de las flores, en agosto de 2021, el actor comenzó a sentirse mal en uno de sus rodajes, recurrió al médico del set y acabó hospitalizado. A sus 43 años, le diagnosticaron una grave trombosis que provocó la amputación de su pierna derecha. Así lo cuenta con detalle: "Recuerdo que me encontraba grabando en un hotel y de repente me empecé a sentir mal del estómago. Tengo la suerte de que mi padre es médico y pedí que me llevaran con él. Decidieron llevarme al Hospital Ángeles. En un inicio el equipo médico pensó que se trataba de una intoxicación".

La estrella mexicana, que ha resurgido de las cenizas cual Ave Fénix, aclara ahora el diagnóstico que recibió: "Me hicieron una tomografía con contraste y vieron que tenía coágulos en el intestino y en las piernas. Por fin encontraron el diagnóstico definitivo: había sufrido un infarto silencioso. Tenía un coágulo en el corazón y este aventó coágulos por todas las arterias. Esa fue la valoración". El intérprete ha descrito con detalle los momentos de angustia que vivió: "Me ofrecían salvarme la vida pero la situación era la amputación. Y cuanto más tiempo pasara las cosas se tornarían más y más complicadas, por lo que había llegado el momento de tomar una decisión".

Ha estado seis meses apartado de la vida pública, en diciembre del año pasado, su mujer, la actriz Paulina Dávila, su gran cómplice y apoyo en todo momento, publicaba una divertida imagen de la pareja junto a sus amigos en grupo en la que escribía "Les amo" junto a un corazón. Aquellos fueron los primeros datos de la recuperación del actor, sus seguidores enloquecieron de dicha en aquel momento y la imagen se hizo viral. El actor ha sido de nuevo aclamado por ellos estos días tras su decisión de hablar del incidente: "Estoy muy agradecido con todos ustedes por su apoyo y buenas vibras, aquí les cuento un poco lo que ha sido este proceso, de aquí en adelante vamos con todo. ¡Claro que si!".

Nominado este año a mejor actor por El club de los idealistas en los Premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, cuenta ahora que con una prótesis mecatrónica, que le permite el intérprete "hasta jugar al tenis", ha vuelto a trabajar incorporándose a la nueva temporada de Soy tu fan que aún no tiene fijada su fecha de estreno, un nuevo reto que ha enlazado con otro gran proyecto que está rodando, Enfermo de Amor, una comedia romántica dirigida por Marco Polo Constandse y Rodrigo Nava.

