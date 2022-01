Juan Pablo Medina ('La casa de las flores') reaparece tras haber perdido una pierna

Hace ya medio año que al actor Juan Pablo Medina, conocido por series como Ingobernable, Soy tu fan o la más reciente La casa de las flores, le diagnosticaron una grave trombosis que le ha costado la pierna derecha. Una enfermedad que habría evolucionado en una necrosis y que podría haber terminado con su vida, tal y como afirmó una fuente cercana a El Universal. Ahora y después de estar durante los últimos seis meses apartado de la vida pública, el intérprete estadounidense de origen mexicano ha compartido una imagen en la que aparece sonriente junto a un grupo de amigos y a su pareja, Paulina Dávila.

La novia de Juan Pablo Medina ha sido quien ha publicado la fotografía, que acompaña con un escueto "Les amo" junto a un corazón. Una imagen que no tardó en convertirse en viral entre los seguidores del protagonista de La casa de las flores y que evidencia que el actor se está recuperando de la trombosis que sufrió el pasado agosto. En la instantánea, además de la pareja del intérprete, aparecen otros rostros muy conocidos de la ficción latina y antiguos compañeros del artista como Martín Altomaro, que daba vida a Nico en la serie Soy tu fan, o Johanna Murillo, que interpretaba a la mujer de Juan Pablo Medina en la mencionada serie.

Bien es cierto que, aunque el actor no ha estado desaparecido durante las última semanas, esta ha sido la primera vez que Juan Pablo Medina ha dejado ver su rostro desde su ingreso hospitalario. Hasta ahora, sus publicaciones se habían limitado a ocasiones especiales, como cuando agradeció la nominación a 'Mejor actor' que recibió la pasada entrega de los premios Ariel por su trabajo en la película El Club de los Idealistas; así como una imagen que compartió su pareja con motivo de su cumpleaños el pasado 23 de octubre junto a un sentido mensaje: "Hoy se celebra la vida de este ser maravilloso de luz y paz, el que más me hace reír y me enseña todos los días. Te amo. ¡Vales mil, nunca cambies! Viva la vida y este renacer", escribió la pareja del actor, conocida con el apodo de Chespi.

A lo largo de estos últimos meses, Juan Pablo Medina habría estado dedicado por completo a su recuperación, tanto física como emocional. Así lo desveló el periodista de espectáculos Marco Antonio Silva, que explicó en una retransmisión en su canal: "Juan Pablo Medina era muy dinámico antes de que le amputaran una de sus piernas y está haciendo todo lo posible por salir adelante. Hablando con una persona cercana al actor, sabemos que está en terapia. Lo que le está costando es aceptar que ya no cuenta con una de sus extremidades, aceptar que tiene que regresar a la escena pública", expresó el comunicador. Además, el regreso del actor a los escenarios podría estar cerca, ya que, tal y como un amigo de Juan Pablo Medina dijo en el programa de televisión Ventaneando, podría estar pensando en trabajar próximamente en la obra de teatro Historias de fantasmas.

