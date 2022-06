El recuerdo de Ana Obregón a su hijo Aless el día que hubiese cumplido 30 años: 'Te he comprado tu tarta favorita de chocolate'

Cada 23 de junio está lleno de significado para Ana Obregón ya que es el día en el que vio por primera vez a su gran amor, su hombre y su mejor amigo: su hijo Aless, nacido en 1992 de su relación con Alessandro Lequio. Así le ha recordado y homenajeado la actriz en este día marcado a fuego en su calendario: "Hace 30 años nació el amor de mi vida. Naciste en la noche más mágica del año, la noche de San Juan, por eso eras / eres la persona más mágica que he conocido en mi vida. Te he comprado tu tarta favorita de chocolate para que esta noche volvamos a soplar las velas juntos en mi sueño, en el cielo o en la eternidad , donde quiera que estes... Feliz 30 cumpleaños mi vida".

Ana ha acompañado el emotivo texto con un vídeo que recopila las fotografías de todos los cumpleaños que Aless disfrutó con sus padres. Alessandro Lequio no ha tardado en reaccionar conmovido con una concisa frase: "Vi et ingenio", expresión latina que significa fuerza y genio, dos cualidades que el joven encarnaba a la perfección. Desde 2020 se trata de una fecha empañada por la melancolía, la nostalgia y los recuerdos puesto que el joven emprendedor falleció en mayo del citado año a causa de un cáncer por el que recibió tratamiento primero en Estados Unidos y luego en España. Su recuerdo es imborrable y acompaña a todos aquellos que le querían, quienes hoy más que nunca miran al cielo buscando al chico de la eterna sonrisa en el que sería su 30 cumpleaños.

La investigadora de la próxima edición de Mask Singer: adivina quién canta comenta que su hijo nació en la noche más mágica del año, la de San Juan, y por eso desde su llegada al mundo iluminó "todo y a todos los que te rodeaban". Ahora tanto ella como Alessandro y el resto de sus allegados sacan fuerzas en pleno proceso de duelo para seguir cumpliendo los deseos que a Aless le quedaron pendientes. Una de las maneras de mantener vivo su legado es seguir adelante con El chico de las musarañas, el libro que el fundador de Polar marketing comenzó a escribir cuando durante las primeras sesiones de tratamiento en Nueva Jersey de la mano del prestigioso doctor Josep Baselga.

Ponerse delante de una hoja en blanco en esos complicados momentos hacía que Aless se sintiera bien puesto que por un lado plasmaba su experiencia y además abordaba temas como la amistad, el amor, la familia, la constancia, el odio... Le dio tiempo a escribir tres capítulos y Ana ha decidido acabarlo incluyendo también su perspectiva, la del "doloroso viaje lleno de amor de una madre y su hijo". Para finalizarlo y terminar de darle forma, la artista ha estado alrededor de un mes escribiendo en su refugio de Mallorca acompañada por su padre, Antonio García, en el que está completamente volcada.

Los beneficios del libro, cuando se publique, irán a parar a la fundación Aless Lequio que la actriz ha creado también siguiendo los deseos de su hijo. "Estaba ilusionadísimo con crear una fundación para la investigación contra el cáncer. Lo hablábamos en el hospital, al final. Él me decía: «Quiero que todo lo que tengo, todo lo que he ganado, vaya a la fundación».

Así que voy a hacer una fundación, ya la estoy creando, y eso es lo que me ha dado las fuerzas para seguir viviendo", explicaba hace algo más de un año en las páginas de ¡HOLA! Ese organismo es ya una realidad con la que Ana promueve la investigación como única vía para salvar vidas.

Ana asegura que se perdona la vida todos los días porque le parece injusto "estar yo aquí y él que no pueda estar, divertirse, trabajar, tener una familia, tener hijos...". A la vez también intenta sacar toda esa fuerza que tuvo durante la enfermedad de su hijo y seguir adelante con una sonrisa, la misma que Aless mostró hasta el último momento ya que el sentido del humor y el optimismo formaban parte de su ADN. El joven admiraba a su madre tanto en su faceta personal como en la profesional, donde poco a poco la artista va animándose a hacer proyectos que la acercan al fiel público que tanto cariño le ha demostrado en estos difíciles años.

Alessandro Lequio y Ana Obregón se separaron siendo su niño muy pequeño, pero su relación siempre fue excelente ya que la prioridad era y sigue siendo el bienestar de Aless. "Mi hijo adoraba a sus padres tanto como nosotros a él. Y si hay algo de lo que no me arrepiento en mi vida es de no anteponer mi separación de Alessandro para que siempre estuviera en la vida de mi hijo", explicaba la intérprete. En la actualidad su relación no ha cambiado. Siguen tan cercanos como antes e incluso más ya que comparten un dolor que solo ambos entienden y están convencidos de que desde el cielo le hace feliz verlos tan unidos.