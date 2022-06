J Balvin, del brazo con su chica y con un nuevo look tras su enfrentamiento con Christian Nodal El artista colombiano tuvo un desencuentro con el compositor mexicano por el peinado con el que coincidieron

Un corte de pelo se convirtió en la chispa que encendió una enorme polémica entre J. Balvin y Christian Nodal. Todo comenzó cuando el ex de Belinda compartió su nuevo look teñido de rubio platino, muy similar al que normalmente usa el artista colombiano, y los fans empezaron con las comparaciones. El intérprete de Mi gente siguió la broma y republicó las dos imágenes, una contra la otra, diciendo "Encuentra las diferencias", lo que sentó muy mal al cantante mexicano. Se enzarzaron entonces en una batalla muy pública que terminó incluso con una canción, Girasol, en la que el compositor de 23 años se metía con su compañero de profesión.

- La lección de vida que J Balvin ha aprendido tras casi morir por el coronavirus

VER GALERÍA

Ahora Christian ha vuelto al moreno y J. Balvin ha reaparecido con su novia. Además ha apostado por un look totalmente diferente con el que pone fin a las comparaciones. El artista luce el pelo teñido de verde, aunque cortado muy cortito como lo suele llevar, y lo ha hecho acompañada de su novia, Valentina Ferrer, fiel compañera de multitud de eventos y con quien ha sido padre de su primer hijo, Río. La pareja se conoció en la grabación del vídeo del colombiano Sigo extrañándote y la confirmaron en 2019 con una fotografía en la que se les veía de camino a los Grammy. Pasaron la cuarentena juntos en Colombia y, cuando la situación mejoró se mudaron a Manhattan, donde actualmente viven con su hijo, que este mes de junio cumplirá su primer año de vida.

- Valentina Ferrer, pareja de J. Balvin, habla por primera vez tras su maternidad en ¡HOLA! Argentina

VER GALERÍA

Así se arregló el enfrentamiento entre J. Balvin y Christian Nodal

La polémica entre J. Balvin, cuyo nombre completo es José Álvaro Osorio Balvín, y Christian Nodal ha terminado ya, pero no ha sido sin volverse realmente complicada. El cantante mexicano, al sentir atacado por su compañero de profesión, le respondía con un comentario público en el que decía: "Yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo. Que tu foto la elegiste y la mía la subió la prensa". El artista de In da ghetto respondía entonces haciendo referencia a Belinda, diciendo que el intérprete tenía que "tomarse sus pastillas" y dedicarse a lo suyo, además de comentar que no tenía mala intención con su publicación, pero que había sido sacada de contexto.

VER GALERÍA

- Así es Belinda, la actriz de 'Bienvenidos a Edén' que nació en Madrid y arrasa en México desde hace más de 20 años

Pero Christian Nodal insistió, nombró incluso a Residente que unos días antes había publicado una canción atacando a J. Balvin, y aseguró que iba a hacer lo mismo. "No soy nada bueno para hablar, por eso mismo ahorita voy para la cabina y voy a grabar algo bien bueno que pienso sacar esta noche si todo sale bien, o mañana temprano o mañana en la noche, para este compa que no ha aprendido", explicó. Sin embargo, las aguas se calmaron y fue el artista mexicano quien se encargó de pedir perdón por su arrebato. "Hay que tener empatía y ser conscientes del poder de las redes", admitía el intérprete de Botella tras botella. "El problema va en que mi 'compa' se metió con tres cosas, las cuales vengo cargando y me han dolido mucho. Es como el infierno de cada quien", desvelaba, aunque sin especificar a qué temas se refería.