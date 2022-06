David Cantero, presentador de informativos, sorprende a todos con un cambio de look El periodista ha compartido con sus seguidores su sesión de belleza en la barbería

David Cantero, presentador que los espectadores pueden ver todos los días a las 15:00 horas en Informativos Telecinco para contar las noticias más destacadas del día junto a Isabel Jiménez, ha decidido entrar al verano con un cambio de look. Hace unos días que el periodista compartió una fotografía de su renovada imagen. "La nueva experiencia", titulaba el periodista para mostrar sus nuevo e imprescindible complemento, unas gafas cuadradas, de moldura transparente y con patillas negras. Pero no solo eso, Cantero ha aprovechado también para dejarse barba, con la que también sus seguidores han podido empezar a verle al frente del formato. Eso sí, ha confesado que esto de tener una imagen nueva necesita sus atenciones especiales: "Esto del cambio de look requiere cuidar bien la barba, para eso tengo a mi querido Javi 'Anguita', un verdadero maestro barbero...".

Un look casual y desenfadado, pero muy cuidado, que no ha pasado desapercibido por todos sus seguidores. Más allá de su nueva imagen, el presentador de Informativos Telecinco utiliza sus perfiles públicos para mostrar algunas de sus pasiones. Además de su perro, de raza beagle, al que enseña cuando lo pasea o cuando el animal no quiere irse a la cama, el periodista deja claro que uno de sus hobbies preferies son las motos, con la que da largos paseos y rutas y las que le provocan algún que otro "pequeño incidente motero".

Y como es toda una caja de sorpresas, el presentador también ha sorprendido alguna vez a sus seguidores enseñado sus dibujos y tocando la guitarra eléctrica. No solamente hace sus pinitos como aficionado, sino que ha dejado a todos boquiabiertos en alguna ocasión sobre el escenario con su grupo Hey Joe Band. Pero no solo eso, David también es un claro amante de los deportes y no duda en mostrar sus habilidades disfrutando de las olas y sacando a relucir el alma surfera que lleva dentro, una pasión que comparte con sus dos hijos pequeños, Alejandro y Adriano, como muestran algunas de las imágenes publicadas por el periodista durante los meses de verano en sus perfiles sociales.

Además de compartir deporte con sus dos hijos pequeños, David muestra en sus perfiles sociales lo orgulloso que está del más mayor, Álvaro, quien también se dedica al difícil mundo del periodismo. "Él viviéndolo de cerca, y yo orgulloso de que sea un buen reportero y una buena persona...", escribió Cantero cuando su niño se encontraba cubriendo la erupción del Cumbre Vieja en La Palma.