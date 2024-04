David Cantero lanza una reflexión sobre su ‘divorcio forzoso' de Isabel Jiménez en Telecinco

David Cantero, el que parecía el insustituible compañero de Isabel Jiménez en Informativos Telecinco y con quien formaba una de las parejas más queridas de la televisión, se despedía en diciembre de su compañera y amiga después de casi trece años presentando juntos los informativos de Telecinco en la edición de sobremesa. Mediaset tomaba esta decisión después de realizar una serie de cambios estructurales en la cadena a raíz de la despedida de Pedro Piqueras, que se jubiló a a los 68 años tras cinco décadas como periodista y 18 años en televisión.

Estos cambios afectaron a uno de los periodistas con más experiencia en la cadena. David Cantero dejó de presentar los Informativos de cada día para pasarse a dirigir los del fin de semana junto a José Ribagorda y Letizia Iglesias. Después de un tiempo de reflexión, el presentador, de 63 años, ha compartido su parecer acerca de este cambio de puesto, que ha definido como un "divorcio forzoso". "Hoy, después de más de tres meses, me he dado el gusto de volver a sentarme a trabajar frente a la que fue mi mesa durante 13 años, de volver a teclear en el ordenador que siempre utilicé desde el primer día hasta el 'divorcio' forzoso y el forzado cambio de turno... 'Mi mesa', una de las muchas cosas que quedaron atrás", revela con nostalgia el periodista, que es padre de tres hijos, Álvaro, de 34 años, también periodista como él, nacido de su primer matrimonio con Carmen Berro Medina, productora de Informativos de Canal Sur Televisión, Adriano, de 20 y Alejandro, de 18, con la diseñadora Berta Caballero, su segunda esposa.

"Es raro cambiar de posición después de tanto tiempo y cuesta acostumbrarse, pero es bueno saber que nada nos pertenece, que nada es para siempre... '¡Oh! Los divorcios', como dice esta canción", revela con cariño y dando muestras de que nada ni nadie es insustituible. "Pero al fin estoy encantado con el equipo del finde y os espero a las 15:00 horas y a las 21:00 horas de este Sábado Santo y lluvioso", señalaba en esta emotiva publicación.

Nada más lanzar su post, una oleada de cariño y afecto inundaba sus redes con cientos de mensajes de sus seguidores. "Eres un grandísimo comunicador, y es cierto que no hay que tener apego a nada ...pero como profesional...puedes con todo", "espero siempre los fines de semana para ver las noticias" o "ese "divorcio "fue error hacíais un tandem de lujo", señalaba uno de los mensajes en referencia a su compañera Isabel Jiménez, que se despedía entre lágrimas de su buen amigo. "Has sido el mejor compañero”, subrayaba Isabel en su adiós, mientras cogía de la mano al que se convirtió en un pilar fundamental en su vida personal y profesional. A pesar de que la emoción no le dejó despedirse bien en directo de su compañero David Cantero, la íntima amiga de Sara Carbonero quiso dedicarle unas bonitas palabras en su perfil público: “Querido David... Mi amigo, mi compañero, mi confidente, mi todo en estos más de doce años. Te quiero tanto y te voy a echar tanto de menos. Nos lo hemos bailado todo, incluso la vida. Siempre serás mi marido televisivo”, escribía la periodista, que desde enero de 2024 presenta el informativo junto a Ángeles Blanco, mujer de Vicente Vallés, presentador de los informativos de Antena 3.

