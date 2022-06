Lorelei Tarón, mujer de Falcao, pierde a su quinto hijo: 'Ha sido muy duro para toda la familia'

Todavía no les había dado tiempo a anunciar la buena noticia. El futbolista Radamel Falcao y su mujer, Lorelei Tarón, iban a ampliar la familia, sin embargo, la vida les ha dado un duro revés. Hace unos días, la cantante argentina propuso una ronda de preguntas a sus seguidores y uno de ellos le preguntó si quería tener otro hijo. Su respuesta, dejó a todos sin habla. "Este era nuestro quinto bebé. Aquí tenía 11 semanas", publicó junto a una foto en blanco y negro en la que mostraba su tripita.

"Sí, lo queríamos mucho pero no pudo ser. Lo perdimos hace un par de meses y ha sido muy duro para toda la familia. Dios sabe cómo hace sus cosas", escribió Lorelei en sus redes sociales. La pareja, que se dio el 'sí, quiero' hace 14 años, estaba muy emocionada con la llegada de un nuevo bebé, que se iba a sumar a su preciosa familia numerosa. Lorelei y Falcao tienen tres niñas: Dominique, Desirée y Anette, y en septiembre de 2020 llegó por fin el niño, Jedidiah. "Consideramos que con cuatro hijos está bien, aunque no descartamos en un futuro tener un hijo(a) más", decía Falcao en enero de 2021 a ¡HOLA! México, cuando protagonizó un excepcional reportaje junto a su mujer para presentarnos a su cuarto hijo, Jedidiah. En ese momento, el futbolista colombiano confesó que su familia es "mi mayor logro, el mejor sueño hecho realidad".

Falcao, que actualmente juega como delantero en el Rayo Vallecano, se sinceró en las páginas de ¡HOLA! México al hablar de lo que significaba para él la llegada del pequeño Jedidiah: "Después de tener tres niñas ha sido muy especial tener un niño. Aunque siempre había soñado tener niñas, también el anhelo de mi corazón era un hijo para enseñarle lo mejor de mí como hombre, esposo y papá, que sea una extensión de mí".

"Me ilusiona que cuando vaya creciendo me acompañe a los entrenamientos, juguemos fútbol y compartamos actividades que nos gustan a los hombres, como lo hacía mi papá conmigo. Yo compartía con él momentos que jamás olvidaré y que me marcaron para siempre", nos confesó.

Mucho para celebrar

Durante estas últimas semanas, Lorelei y Falcao han estado aprovechando al máximo el tiempo en familia. Hace unos días les vimos disfrutando de la magia de Disneyworld, donde sus hijos se lo pasaron en grande, y además, este fin de semana la cantante argentina ha soplado las velas. "Ayer cumplió años el amor de mi vida. La mujer que me desarma con su amor y ternura, que me enamora cada día más con su dulce corazón. Tus hijos y yo, estamos agradecidos con Dios por la bendición de tenerte. Dios te de salud siempre. Te amamos", fueron las románticas palabras que le dedicó su marido en este día tan especial.