'Cuéntame cómo pasó': 20 años de polémicas y un final... ¿cada vez más cerca?

El final de Cuéntame cómo pasó podría ser inminente. Los rumores no cesan y el silencio de Televisión Española sobre el futuro de la serie no ayuda a frenar las especulaciones. Pase lo que pase, la única certeza a día de hoy es que este jueves, 16 de junio, se emite el último capítulo de la temporada 22. Será un viaje al pasado para conocer cómo llegó Antonio Alcántara a Madrid y, según ha declarado Imanol Arias, podría ser el principio de una nueva etapa para la ficción. "Una de las grandes posibilidades de que Cuéntame haga otra apertura, sería contar lo que no se ha contado: Cuéntame en los años 50. Tienes época, tienes blanco y negro y tienes personajes que conoces mucho, pero que no conoces su juventud", ha declarado con cierta ilusión. A la espera de conocer qué ocurre realmente con la serie más longeva de nuestro país, vamos a recordar todas las polémicas que han rodeado a la ficción a lo largo de su historia.

En 2015 la felicidad de la familia Alcántara saltaba por los aires tras las declaraciones de Pilar Punzano, la actriz que en aquel momento interpretaba el papel de Inés. En una carta publicada en sus redes sociales, que posteriormente retiró, aseguró que su salida de Cuéntame no había sido voluntaria, sino que había se había producido "de un día para otro", de ahí su demanda "por despido improcedente" contra la productora. Ganga Producciones lamentó "las falsedades" publicadas por Punzano. "Si considera que tiene algún asunto pendiente con esta empresa, con mucho gusto lo solucionaremos por los cauces que marca la ley”, manifestaron.

La polémica de Pilar Punzano salpicó de lleno a Imanol Arias. El actor dijo que la actriz se había "equivocado al abandonar la serie" aunque "ya llevaba tiempo estando físicamente, pero no de otra manera". Punzano aseguró entonces que el intérprete "tenía la lengua tan larga como las manos y que prefería ignorar la realidad de lo que pasa y opinar de los demás".

Dos años después era Juan Echanove quien estallaba contra Cuéntame. "No me voy por voluntad propia", dijo tras 12 años dando vida a Miguel, el hermano de Antonio Alcántara. "No es que me despidan, es que me dicen que es un personaje demasiado pequeño para tan gran actor. El día que termino de trabajar no me dicen ni adiós, ya por supuesto gracias ni te cuento", concluyó en una entrevista concedida a la Ser. En la productora Ganga se mostraron sorprendidos por las declaraciones del actor. “Cuéntame es una serie de encuentros donde los personajes tienen su recorrido”. Además, señalaron que Echanove sí recibió un homenaje en su último día.

También fue muy comentada la salida de Celine Peña de la actriz. En 2015 la actriz que daba vida a María Alcántara fue sustuida por Paula Gallego y la madre de la intérprete, Yolanda Molina, mostraba su malestar en una entrevista concedida a eCartelera.com. "No puedo decir por qué decidieron cambiar de hija, porque eso se me escapa, no tengo ni idea. Ocurrió de la noche a la mañana", declaró. Cuando Paula Gallego fue sustuida por Carmen Climent, el equipo de la serie explicó con total naturalidad el motivo de esta decisión. "La edad del personaje no se corresponde con la de la actriz. Una niña de 14 no puede hacer las tramas de una de 18", aclaró el guionista Joaquín Oristrell en Ecoteuve.

Totalmente inesperadas fueron las declaraciones de María Galiana sobre su papel en la serie. La actriz, de 87 años, confesó que estaba "un poco harta" de la ficción, pero que su situación económica le impedía retirarse. "Tengo que pagar muchas cosas", contó en el programa de Jordi Évole. Asímismo, rompió una lanza en favor de Juan Echanove. "Me pareció la cosa más injusta que yo he visto en mi vida. Tenía al público en el bolsillo... Le daba el punto exacto de humor a las cosas más importantes". Y sorprendió al confesar que fuera de la serie no tenía ningún tipo de relación con Imanol Arias y Ana Duato."Son muy amigos, pero bueno... Imanol y yo nos queremos mucho. Ana y yo sí, somos como madre e hija, pero cuando estamos trabajando. Cuando se acaba la temporada, cada uno se va por su lado...".

Los grandes protagonistas de Cuéntame tampoco se libran de la polémica. Imanol Arias y Ana Duato siguen lidiando con sus problemas con Hacienda y el actor se ha convertido en noticia recientemente por sus declaraciones sobre Televisión Española. "Es insoportable estar en esa cadena", exclamó en Tele Bilbao. Y afirmó que el personaje de Antonio Alcántara había llegado a su fin. "Ya he terminado, he dicho que ya. O me ofrecen un final corto y bueno, o chao mercao". La repercusión de sus palabras fue tal que se vio obligado a pedir perdón. "Me pasé tres pueblos, se me fue la olla sinceramente y nada de lo que dije me representa totalmente. Me traicioné y traicioné a mucha gente con la que he trabajado duro y bien", lamentó. "Televisión Española es como mi familia y uno no puede perder los estribos con la familia. Pido mi mas sinceras disculpas", concluyó.