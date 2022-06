La reacción de Omar Sánchez tras los besos de Anabel y Yulen

Los primeros besos entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira no solo han revolucionado al resto de concursantes de Supervivientes, sino también a todos los espectadores y familiares que ven el programa desde España. Tras ser grabados bajo la luz de la luna hace unos días protagonizando un precioso momento, Omar Sánchez no ha dudado en publicar en sus perfiles sociales varios emoticionos de aplausos y risas que, aunque no ha confirmado que fueran por su todavía mujer, parecía que se referían a ella por las horas de la publicación, coincidente con el reality de Mediaset. Pero además de esa reacción, el windsurfista ha dicho sus primeras palabras sobre el paso que ha dado la influencer en su relación con el esgrimista: "Me alegro por ella, muy bien. Yo ya conté lo que tenía que contar el otro día en el Deluxe y ya está. Es libre de hacer lo que quiera y sabrá qué hace con su vida y con su historia de amor", ha dicho el deportista en Sálvame.

Omar, que llegaba a su casa en moto y que ha dejado al reportero del programa en la puerta, no ha querido decir mucho más sobre las imágenes de Anabel y Yulen, quienes han decidido dejar de esconder los numerosos gestos de amor y cariño que les apetece demostrar el uno por el otro mientras concursan en Honduras. Pero el todavía marido de la concursante de Supervivientes además se ha tenido también que enfrentar estos días a otros rumores de relación con un camarero de un bar de Sevilla con el que supuestamente estuvo saliendo la sobrina de Isabel Pantoja en varias ocaiones. "Allí se estaba de todo menos bailando. Ella se ponía las gafas y se intentaba tapar. ¿Beso? Yo no vi beso, pero con todo lo que vi, lo veo peor que un beso", dijo el testigo del encuentro de la prima de Isa Pantoja con el hostelero en Sábado Deluxe.

Por ahora el que fuera marido de Anabel Pantoja durante cuatro meses parece que no ha rehecho su vida, aunque muchos han sido los rumores que han surgido de un acercamiento con Alexia Rivas, quien fuera su compañera de reality en 2021. Eso sí, el windsurfista dudado en ir al programa presentado por Jorge Javier Vázquez para asegurar que se sentía humillado por la actitud que la prima de Kiko Rivera estaba teniendo Supervivientes con Yulen Pereira. "Al principio no veía nada raro entre ellos pero con el tiempo parece ser que sí ha surgido algo más, ya vi feeling entre ellos en la primera gala, cuando se tiraron del helicóptero, y se ha visto que no me equivocaba", dijo el deportista, asegurando que sus sospechas finalmente se han cumplido.

Además, cada día que pasa la relación entre Yulen y Anabel es más fuerte, lo que deja casi a un lado alguna esperanza de reconciliación entre la pareja. "Quiero estar ya fuera de aquí contigo, ya me he cansado de estar aquí, no se puede hacer nada", ha dicho el esgrimista a la influencer, que ha reconocido que le quiere mucho y que sus sentimientos son muy fuertes. "Yo no voy a ganar el programa. Además, ya te he ganado a ti, que ya es bastante", ha expresado la colaboradora de Sálvame, quien solamente hace unos días relató que estaba sola en el concurso y que así saldría de allí porque no quería hacer daño a nadie.

