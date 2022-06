Tori Spelling presume orgullosa de la graduación de su hija, de 14 años, pese a los obstáculos

Stella McDermott, la hija de Tori Spelling, acaba de graduarse. Lo cuenta la actriz, orgullosa de la fuerza y el tesón de su hija, que a sus catorce años recién cumplidos ha demostrado a sus profesores, que no confiaban en que pudiera lograrlo, que “estaban equivocados”. “¡Stella McDermott GRADUADA! Mi niña se ha graduado en la escuela secundaria” ha anunciado la actriz junto a una foto de la pequeña con su ansiada toga y su ramo de flores. Sin embargo, la hija de Tori Spelling define el momento como “Agridulce”, pues han sido muchas las dificultades que han tenido que afrontar madre e hija hasta llegar a conseguirlo.

Apasionada por la cocina y el maquillaje, Stella empezó a trabajar como modelo a los trece años, desde entonces compagina sus estudios con sus primeros pasos dentro del mundo del espectáculo y los profesores no confiaban en que pudiera lograrlo. La actriz no puede ocultar ahora su orgullo y explica “Estoy tan orgullosa de lo mucho que luchó para graduarse, entre el acoso escolar, el COVID, la adversidad, las migrañas, la ansiedad severa y, lamentablemente, maestros y consejeros que no creían que pudiera hacerlo todo a tiempo para graduarse” Ahora, después de revelar los episodios de acoso que superó su hija en quinto grado y los problemas que tuvo con el colegio para conseguir que dejaran faltar a su hija para poder concursar en MasterChef, concurso que Stella Ganó, no puede estar más contenta y ha querido gritarlo: “¡Les demostró a todos que estaban equivocados! Así que estoy más que orgullosa”. Asombrada también con lo rápido que su pequeña está creciendo y madurando la actriz confiesa “Todavía miro hacia arriba en ese escenario y veo a mi pequeña buggy corriendo. ¡Tienes tal empuje y un espíritu tan amable! ¡Puedes hacer absolutamente cualquier cosa que quieras hacer! Te amo”

La estrella de Sensación de vivir, casada con Dean McDermott, es madre de otros cuatro hijos: Liam Aaron, de quince años, Hattie Margaret, de diez, Finn Davey, de nueve años y Beau Dean, de cinco años. Pero estos días Stella, su primogénita, es la gran protagonista, pues este importante paso académico que ha dado, coincide además con su 14 cumpleaños. Hoy diez de junio, su madre la ha sorprendido con una preciosa tarta y una bonita dedicatoria en la que le desea un “¡Feliz cumpleaños a mi primogénita Buggy! No puedo creer que tengas 14. Mi Jill de todos los oficios” y la define como “El ser humano más creativo que conozco. El corazón más grande. Guardián instintivo. Mejor hermana. Mejor amiga. Extraordinaria amante de los animales. Eres un ejemplo de coraje, creyente de seguir adelante y superar obstáculos, y tener una actitud tan positiva en cada situación. ¡¡Tus habilidades para maquillar, hornear, tejer y hacer manualidades me impresionan muchísimo!! Te quiero mucho y mi corazón brilla con orgullo todos los días”

Madre e hija han construido juntas una relación estupenda, demuestran ser siempre grandes cómplices e incluso trabajan juntas haciendo su propio programa de cocina. Stella felicitaba el pasado día de la madre a la actriz con estas bonitas palabras: “¡Feliz Día de la Madre a mi hermosa mamá increíble, te amo hasta la luna y de regreso! Eres mi mejor amigo y no podría vivir sin ti”

