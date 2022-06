¿Recuerdas que unió a Shakira y Nadal hace 13 años?

Por motivos muy distintos, Shakira y Rafa Nadal han sido los dos grandes protagonistas de la semana. Como el destino es caprichoso ha hecho que de esta particular manera sus caminos vuelvan a cruzarse como ya sucedió en el año 2009 cuando ambos acapararon titulares por su romance de ficción. En aquel entonces, el tenista dejó por unas horas la raqueta para convertirse en el actor protagonista del tema Gitana. Con un tono íntimo ambos se ponían en la piel de unos enamorados y se deshacían en abrazos y caricias por sí el futuro los separaba cuando menos se lo esperaban como bien rezaba la letra. "No intentes amarrarme ni dominarme, aprovecha hoy que me puedo ir mañana", le cantaba la vocalista entre miradas cómplices. Un sencillo que se encuentra en su álbum She Wolf y que pronto se convirtió en un éxito, en parte, por la propia aparición del deportista.

La química entre ellos era tan fuerte que muchos de sus seguidores llegaron a especular sobre una posible historia de amor. Sin embargo, detrás de las cámaras lo que nació fue una bonita amistad, que ha perdurado con el paso de los años. En distintas ocasiones se ha podido ver a la artista colombiana disfrutando en la grada de las exhibiciones deportivas del campeón de Roland Garros, muchas de ellas acompañadas por su exmarido Gerad Piqué que es amante de esta disciplina. Por su parte, el medallista olímpico ha celebrado muchos de sus triunfos al ritmo de su compañera de actuación. Demostrando así que sienten una gran admiración el uno por el otro.

La propia intérprete de Te felicito explicó a los medios que esa pasión por el trabajo fue el motivo principal por el que escogió a Rafa para ser su modelo. "Necesitaba alguien con quien me pudiera identificar de algún modo y él es una persona muy comprometida con su carrera. Esa identificación se vió reflejada en el vídeo y la verdad que ha sido un trabajo muy lindo", confesaba comparando sus historias de vida muy similares en ese sentido porque empezaron sus carreras cuando tan solo eran unos adolescentes y con gran constancia y esfuerzo se han sabido mantener en la cima del éxito.

Desde aquel entonces mucho han cambiado sus vidas. Rafa lleva cinco años despuntando y batiendo récords en todos los campeonatos. En lo personal estaba dando sus primeros pasos con Mery Perelló, el gran amor de su vida, que, incluso llegó a asistir al rodaje. Ahora con 36 años y ha escrito un nuevo capítulo en la historia del deporte al ganar su 14 trofeo de Roland Garros. Mientras tanto, Shakira estaba ya en la recta final de su relación con Antonio de la Rúa. Tan solo un año después conocería a Gerad Piqué. Precisamente, su amor nació también en el videoclip de Waka Waka, himno del mundial de Sudáfrica, que cambiaría para siempre su destino. Con el centrocampista blaugrana ha compartido doce años de su vida de los que han nacido Milan y Sasha, 9 y 7 años respectivamente, y cuya historia ha acabado de manera abrupta y entre rumores de infidelidad.