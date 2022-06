Las palabras de Jessica Goicoechea tras las imágenes de Arón Piper y Dua Lipa… ¿indirecta para su ex?

La reciente visita de Dua Lipa a la capital de España no ha dejado indiferente a nadie. Además de maravillar a su público con sus éxitos musicales en uno de los conciertos más esperados de la temporada, la cantante se dejó envolver por el ambiente de la noche madrileña en compañía de Arón Piper. Porque, tras su espectáculo, disfrutaron de una velada de fiesta que dejó distintas imágenes en los que se podía ver a ambos artistas bailando en actitud muy cariñosa. Unas fotografías que no han pasado desapercibidas para nadie y que han levantado todo tipo de rumores en torno a un posible romance. Entre estos comentarios, se encuentra los de la expareja del protagonista de Élite, Jessica Goicoechea, que mientras todo sucedía se encontraba disfrutando de unas tranquilo fin de semana en la playa. Pero, a su regreso, no ha perdido la oportunidad de mostrar su punto de vista sobre este particular tema.

En una de sus publicaciones uno de sus muchos seguidores, puesto que cuenta con una comunidad virtual de más de un millón de fans, le ha comentado que el intérprete no se merece estar con una persona como ella. Ante estas palabras, la influencer ha sido contundente y ha contestado 'la fama es la fama', dando a entender de alguna manera que Arón Piper quizá se mueve por el interés de conseguir mayor popularidad. Sin embargo, la vocalista de One Kiss no ha sido la única chica con la que se le ha relacionado sentimentalmente al actor español que, recientemente, publicaba en sus perfiles sociales un vídeo en el que protagonizaba un apasionado beso con la también cantante FKA Twigs, que en el pasado tuvo un noviazgo con Robert Pattinson. Un hecho que creaba extrañeza porque él siempre había sido muy cuidadoso con su vida privada.

Precisamente este carácter reservado fue lo que marcó su historia de amor con la influencer, que es la única de sus parejas que ha trascendido de manera pública. Desde principios del verano de 2020, iban dejando pequeñas pistas a través de instantáneas donde se podía ver como ambos estaban de vacaciones en el mismo lugar o, incluso, al intérprete con la mascota de la modelo. Todo ello, sin mostrar el rostro del otro. Un juego de misterio que se resolvió en el 25 cumpleaños de la empresaria de moda, cuando ambos fueron inmortalizados dándose un beso de película. En cambio, parece que todo este amor se acabó y desde enero, cuando viajaron hasta Costa Rica, ninguno de ellos comparte ningún tipo de contenido en común.

En cuanto al caso de Dua Lipa, que ajena a los rumores ha continuado con sus compromisos profesionales de su tour por Europa, no se la relacionaba con nadie desde el pasado mes de diciembre, cuando puso punto y final a su romance con el hermano de Bella y Gigi Hadid, Anwar. Por el momento, ninguno de los dos protagonistas se ha pronunciado por lo que ya solo el tiempo podrá decir si realmente ha surgido la chispa entre ellos o si simplemente la química quedará en la pista de baile.