Las otras grandes estrellas de la final de la Champions, las chicas del Liverpool

Comienza la cuenta atrás para la gran final de la Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool. Los futbolistas están concentrados con sus respectivos equipos, pero además de ellos hay otras grandes estrellas que se darán cita en el fabuloso encuentro que se disputará en el estadio de Saint-Denis en París. La atención mediática no solo estará puesta en el terreno de juego, sino también en los palcos y gradas donde seguirán el encuentro las mujeres de los jugadores. Aparte de las ya conocidas esposas y parejas de los astros del Real Madrid, también nos deleitarán con su presencia las chicas del Liverpool, que disfrutarán en la ceremonia de apertura de la final de la UEFA.del show de la artista invitada, Camila Cabello.

Si gana el Madrid Benzema, Marcelo, Modric, Courtois o Fede Valverde lo celebrarán en muy buena compañía, pero y ¿si lo hace el Liverpool? Alisson, Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson, Thiago, Henderson, Keita, Salah, Milner y Luis Díaz son las grandes apuestas del conjunto inglés, pero ¿quiénes son sus respectivas parejas? Entre ellas hay una cantante de éxito, una reconocida periodista, una médico, una biotecnóloga e incluso una exfutbolista del Mónaco. Conoce a las parejas de las estrellas del conjunto de los Reds.

VER GALERÍA

Júlia Vigas, esposa de Thiago Alcántara

El español Thiago Alcántara es centrocampista del Liverpool y a escasos días de la final se retiró con molestias en el partido por el título de la Premier League contra el Manchester City. Es duda para la gran final, pero su incondicional pareja Júlia Vigas estará allí para apoyar a su equipo. La esposa de Thiago es hija del empresario Juan Vigas, copropietario de la empresa J.Vigas S.A. -una de las principales productoras y proveedoras de corchos de vino, cava y champán de España-. Llevan seis años casados -su boda fue el 27 de junio de 2015 en Girona- y tienen dos hijos, Gabriel, de cinco años, y Siena, de dos.

VER GALERÍA

Rike Nooitgedag, mujer de Virgil Van Djik

Una de las que más flashes acapara es la esposa de Virgil Van Djik. Su nombre es Rike Nooitgedag y es una belleza neerlandesa cuya historia de amor con el defensa del Liverpool es como un cuento de hadas. Se conocen desde niños, estudiaron en los mismos colegios al ser de la misma ciudad de Breda y su noviazgo comenzó cuando eran adolescentes. Después de muchos años juntos pronunciaron el '´si, quiero' en verano de 2017. Rike siempre ha apoyado de manera incondicional al futbolista, ha viajado con él allá donde le han llevado sus compromisos, y son padres de dos niñas, Nila, de siete años, y Jadi, de cinco años. Rike solía trabajar como gerente de ventas en el sector de la moda, pero dejó el puesto para seguir al jugador.

-Sandra Garal, Daphne Cañizares, Mishel Gerzig... celebran el título del Real Madrid con sus parejas

VER GALERÍA

Magi Salah, esposa de Mohamed Salah

Mohamed Salah es uno de los nombres más buscados del Liverpool. El delantero egipcio es uno de los fichajes en los que más confía el equipo inglés y está casado desde 2013 con su novia de toda la vida, Magi Salah, una mujer discreta y musulmana como él de la que apenas hay fotos, ya que suele aparecer en contadas ocasiones como ocurrió cuando Salah recibió la Bota de Oro en 2018. Según el diario inglés Daily Star, ella trabaja como biotecnóloga y juntos tuvieron una niña en 2014, Makka, cuyo nombre se lo pusieron en honor a la tierra santa musulmana, La Meca.

VER GALERÍA

Larissa Pereira, mujer de Roberto Firmino

Larissa Pereira es la esposa del delantero del Liverpool, Roberto Firmino. La bella modelo e influencer brasileña conoció al futbolista en un club nocturno en 2013 y comenzaron a salir un año después. El 20 de junio de 2017 sellaban su amor con una espectacular boda en Brasil y tienen tres hijas, llamadas Valentina, Bella y Liz. Es habitual ver a esta bella top en las gradas de los estadios y es gran amiga de la esposa de Fabinho, Rebeca Tavares, y de la pareja de Alisson, Natália Loewe.

VER GALERÍA

Natália Loewe, esposa de Alisson Becker

Natália Loewe es la esposa del portero del Liverpool, Alisson Becker. Se conocieron en 2012, se casaron tres años después y tienen una hija, Helena. La brasileña estaba estudiando medicina cuando conoció al guardameta, pero no cesó en sus estudios y no solo se convirtió en esposa de futbolista, sino también se sacó su título de médico. "Mi esposa Natália salió de Brasil cinco meses después de graduarse para estar conmigo. Eso significó mucho para mí. Disfruté de apoyarla mientras terminaba sus estudios en la Universidad". “Supongo que eso me hizo un poco diferente a otros futbolistas. Y, si no te sientes bien, es mejor vivir con un médico que con una modelo", bromeó en una entrevista para el tabloide The Sun.

VER GALERÍA

Rebeca Tavares, mujer de Fabinho

La esposa de Fabinho, Rebeca Tavares, es su fan más incondicional. Aplaude cada logro del centrocampista con el que se casó en 2015 y cuyo destino parecía estar escrito al ser ambos dos reconocidos futbolistas. Desde niña siente fascinación por este deporte y fue futbolista antes de que su marido fichase por el Liverpool. La brasileña jugó en el Mónaco durante la etapa de Fabinho en el equipo de la Ligue 1, pero abandonó su carrera tras mudarse a Inglaterra, aunque en ningún momento se arrepiente de haber tomado esa decisión.

VER GALERÍA

Perrie Edwards, pareja de Alex Oxlade-Chamberlain

La cantante Perrie Edwards es la pareja de Alex Oxlade-Chamberlain. Edwards es una de las integrantes del grupo Little Mix con el que vendió alrededor de 60 millones de álbumes y sencillos convirtiéndose en uno de los grupos femeninos con más ventas de la historia. Antes de conocer al futbolista estuvo saliendo con Zayn Malik, exintegrante de One Direction, con quien llegó a comprometerse, pero rompieron en 2015. Dos años después se confirmó que estaba saliendo con el futbolista Alex Oxlade-Chamberlain y juntos dieron la bienvenida a su primer hijo, el 21 de agosto de 2021, después de cinco años de noviazgo.

VER GALERÍA

Geraldine Ponce, esposa de Luis Díaz

El colombiano Luis Díaz fichó a principios de año por el Liverpool y voló a la ciudad inglesa acompañado de su esposa, Geraldine Ponce y su hija Roma, de seis meses. Llevan poco más de seis años de romance, están juntos desde que el futbolista jugaba pen el Barranquilla FC. Ella es la fan número 1 de 'Lucho' Díaz y, tal y como él mismo contó, fue Geraldine quien creyó en él cuando nadie más lo hacía. El jugador ha sido elegido como el mejor futbolista de la final de la FA Cup, en la que el Liverpool se alzó campeón contra el Chelsea.

VER GALERÍA

Rebecca Burnett, esposa de Jordan Henderson

La periodista estadounidense Rebecca Burnett está casada con Jordan Henderson y forman una de las parejas más discretas del terreno de juego. Ella es todo lo contrario a lo que pueda considerarse una WAG, trata de mantener un perfil bajo, lo que no implica que asista a la mayoría de los partidos de Henderson. Se conocieron muy jóvenes, se casaron en el 2014 y tienen dos niñas, Alexa y Alba, y un niño Myles, que curiosamente nació nueve meses después de aquella noche en la que el Liverpool conquistó su sexta Champions el 1 de junio de 2019.

Amy Fletcher, pareja de James Milner

James Milner está casado con Amy Fletcher. Tienen dos hijos y se conocen desde antes que Milner iniciara su carrera profesional en el fútbol. La pareja ha permanecido inseparable desde que se cruzaran sus caminos por primera vez, aunque poco se sabe acerca de su relación porque Fletcher ha decidido llevar su vida con disreción. Amy Fletcher dirige junto a su esposo la Fundación James Milner, centrada en promover actividades recreativas saludables que beneficien a los jóvenes en el Reino Unido.

-Así celebró el Real Madrid la victoria ante el City en el vestuario, ¡que siga la fiesta!