París, el escenario del plan de chicas que han celebrado las parejas de los jugadores del Real Madrid

El Real Madrid juega este martes contra el PSG en los octavos de final de la Champions League, un encuentro que se celebra en París y que ha llevado a varias de las parejas de los futbolistas a viajar a la ciudad de la luz junto a sus chicos. Debido a que el partido es solo un día después de San Valentín, las mujeres decidieron no quedarse en el hotel y quedar a cenar todas juntas mientras sus parejas estaban de concentración. Hablamos de Karoline Lima, la pareja de Eder Militao; Mishel Gerzig (pareja de Courtois); Sandra Garal (novia de Marco Asensio) y Luana Atik Lopes (novia de Rodrygo Goes), que disfrutaron de un delicioso menú que no puedes perderte, aunque hubo una ausencia. ¡Dale al play!

