Fedez habla de cómo está siendo su recuperación tras ser diagnosticado del mismo tumor que sufrió Steve Jobs

La recuperación continúa para Fedez, que fue operado en marzo de un tumor neuroendocrino en el páncreas. El cantante, marido de la influencer Chiara Ferragni, ha reaparecido en su vuelta al trabajo y ha dado algunos detalles sobre la enfermedad que le obligó a ingresar de urgencia. "Me considero un afortunado", ha asegurado el artista, que está preparando un concierto benéfico junto a J-Ax el próximo 28 de junio en la Piazza del Duomo de Milán. En la intervención quirúgica que le realizaron le extirparon el duodeno, la vesícula biliar, el páncreas y un trozo de intestino, pero los resultados que ha devuelto el estudio histológico son positivos. Los médicos han clasificado su caso como el mismo tipo de cáncer neuroendocrino raro que sufrió Steve Jobs, aunque lo tiene en el grado bajo, no tiene micrometástasis y el tumor no ha afectado a los ganglios linfáticos, por lo que no ha tenido que recibir quimioterapia.

"Al 90% todo va bien", ha confirmado Fedez, que planea volver a los escenarios mucho antes de lo esperado. Al parecer, pese al gran cambio que ha supuesto esta operación, y que significará que tome medicación (para sustituir las funciones del páncreas, por ejemplo) durante el resto de su vida, el cantante ya está haciendo ejercicio y recuperando sus rutinas previas a la dolencia. Ya sea disfrutando del tiempo en familia o con Chiara al otro lado del charco en la Met Gala, el artista ha decidido aprovechar al máximo esta "segunda oportunidad" después del susto que han vivido.

Durante el primer mes de rehabilitación, Fedez desveló a sus seguidores que había sufrido un importante cambio físico: "He perdido casi diez kilos desde que me operaron. No veo la hora de subirme al escenario de nuevo". En el proceso de recuperación ha compartido varias imágenes de la cicatriz de al menos 15 centímetros que recorre el centro de su abdomen, y que ahora siempre le recordará a estos momentos de incertidumbre que finalmente han tenido un final feliz. "Me habéis devuelto una nueva perspectiva desde la que afrontar la vida", compartió con sus seguidores tras la intervención, dando las gracias a los médicos y enfermeras que le trataron.

La solidaridad y la familia son los dos pilares de la nueva vida de Fedez. Si bien Chiara y sus hijos se han volcado en el artista, él ha querido que su primera reaparición sea centrada en un proyecto benéfico. La intención del concierto que se celebrará a finales de junio es recaudar dinero para la Fundación Together to go, dedicada a la rehabilitación de niños que padecen enfermedades neurológicas complejas.

El mismo cáncer que Steve Jobs

Los síntomas aparecieron rápido para Fedez y siguió los consejos de sus médicos, que pasaban por la intervención de seis horas que le practicaron para salvar su vida. Precisamente el cantante se ha enfrentado a las críticas después de decir que la familia era la mejor cura, ante lo que ha explicado que era una manera de agradecer el apoyo que ha recibido por parte de sus seres queridos. "No que el amor reemplace a la medicina", ha compartido durante la rueda de prensa que ha ofrecido esta semana en Italia. Una declaración con la que marca la diferencia con Steve Jobs, que no quiso ser operado ni recibir quimioterapia y se entregó a la medicina alternativa, falleciendo finalmente el 5 de octubre de 2011 a los 56 años.