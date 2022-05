Antonio Resines habla sobre el dolor de su mujer mientras él estaba ingresado: 'Las ha pasado canutas'

La vida de Antonio Resines, uno de los actores más queridos del país, va volviendo a la normalidad poco a poco. Tras haber estado más de un mes ingresado en la UCI del Hospital Gregorio Marañón, a causa del coronavirus, el que fuera presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España ha rememorado los momentos más complicados a los que se enfrentó, así como todo lo que tuvo que pasar su mujer, Ana Pérez-Lorente, durante ese tiempo: "Yo sé lo que es ir ahí todos los días por alguien que quieres", contaba el mismo Antonio Resines a Toñi Moreno en Déjate querer.

En todo momento, el actor se ha mostrado muy agradecido por el apoyo que ha recibido durante este tiempo, sobre todo a su mujer y a su hijo: "La que se ha portado maravillosamente es mi mujer y mi hijo, que han tenido que atender todos los días, pasándolo muy mal porque cogimos el COVID todos. La primera vez que me vieron yo estaba intubado boca abajo en la UCI". "Mi mujer las ha pasado canutas. Es muy complicado. Yo sé lo que es ir ahí todos los días por alguien que quieres. Vuelves a tu casa y te dan el parte por la noche, pero si no te llaman estás acojonado. Si te llaman tarde, esperas que te digan que se ha muerto. Tienes que tener la cabeza en su sitio para vivir eso", explicaba con angustia Resines al hablar de cómo había vivido su mujer Ana Pérez-Lorente la estancia de su marido en el hospital.

Además, Antonio Resines ha explicado lo que supuso para él el estar ingresado en cuidados intensivos: "La UCI es un horror, pero salí". "Hubo un momento que evolucioné muy bien, entonces me desintubaron y pensaron que salía adelante, pero al poco tiempo me volvieron a fallar los pulmones y me tuvieron que intubar otra vez, y ahí estuve crítico. Y lo que yo pensaba que me estaba pasando era siempre que estaba en peligro de muerte. Cuando me desperté habían pasado treinta y tantos días desde que me ingresaron, todas las Navidades. Yo todo eso no me enteré para nada. Estaba en otros mundos", contaba el actor. A su paso por el programa Antonio ha querido agradecer todo el cariño y los ánimos recibidos en este tiempo: "Lo que sí me he dado cuenta es que la gente me tiene cariño. Antes no me tiraban piedras por la calle y caía más o menos bien por las cosas que hacía. Pero me he quedado impresionado. Y no he visto redes sociales que me habían comentado. Solo con la gente que me ha llamado de mi entorno. Había entre 100 y 140 llamadas diarias", decía sorprendido.

Aunque ahora se encuentra bien, Antonio Resines ha explicado las secuelas que aún arrastra: "Me queda un poco todavía. Tengo alguna pequeña molestia de articulaciones, nada grave. Pero comparado con cómo salí... Hice bien la recuperación, me ayudaron por supuesto del Marañón (...) Con ayuda de fisios y rehabilitadores me enseñaron a andar otra vez. Es que estuve 36 días en la UCI y veintitantos en coma, y perdí el 80% de masa muscular y no me sostenía". También, el intérprete de Los Serrano ha recordado uno de los momentos más difíciles en el que él mismo pensaba que no iba a salir de ahí, pero un médico le reanimó con sus palabras: "Me salvó, entre otras cosas, que hubo un médico que me dijo: 'No sabes lo bien que me han sentando tus consejos en Los Serrano para educar a mis hijos'. Aquello me sentó muy bien y partir de ahí empecé a recuperarme", explicaba, sabiendo que esas declaraciones le levantaron el ánimo para seguir y continuar hacia adelante, además de saberse que contaba con el apoyo diario de su mujer y de las personas que le querían.

"Tengo la suerte de que tengo muchos compañeros amigos. Se han portado todos de maravilla. Se han portado todos como bárbaros", agradecía con cariño el actor por haberse acordado de él a diario. Por el momento, y a pesar de esta situación vivida a causa del coronavirus, Antonio Resines no se ha planteado cambios importantes en su día a día, aunque sí que ahora tiene más cuidado: "Yo llevo una vida que me lo paso realmente bien. El único paso es tener un poco de precaución, pero estoy de anticuerpos hasta arriba", señalaba el actor.