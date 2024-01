La insólita broma que Jorge Sanz gastó a Antonio Resines desde la UCI tras sufrir un infarto

La interpretación unió sus caminos en la década de los 80 y han pasado de ser compañeros a grandes amigos. Jorge Sanz (54) y Antonio Resines (69), que encabezan el elenco de Serrines, madera de actor, la nueva propuesta cómica de Prime Video, mantienen una magnífica relación basada en el cariño, la confianza y sobre todo ¡el sentido del humor! Y es que las bromas entre ambos son constantes y se producen hasta en los momentos más delicados. Así lo han relatado durante la visita que han hecho la noche de este miércoles al plató de El Hormiguero, donde han contado a Pablo Motos la surrealista historia que protagonizaron cuando Sanz estaba convaleciente en el hospital.

Hace exactamente diez años, en 2014, a Jorge Sanz le dio un infarto de miocardio. El exconcursante de MasterChef Celebrity 8 recuerda que llevaba una semana "aburridísimo en la UCI" cuando recibió la visita de su amigo Ángel Plana, al que define como muy gamberro. El especialista de cine le propuso gastarle bromas a la gente, le pareció buena idea y la primera llamada que hizo fue a Resines. "Llamo a Antonio y me coge a la primera, cosa rarísima por cierto. Me dice, 'Jorge, Jorgito, ¿qué tal estás? Muy-bien-Antonio. Ya-me-han-dicho- que-mañana-me-suben-a-planta", ha relatado, imitando la forma de hablar que usó en ese momento, muy lenta.

El intérprete de A las once en casa y ganador de un Goya ha comentado que se hizo un silencio tras el cual llegó la reacción. "Jorgito, tranquilo, ahora lo importante es que descanses mucho, duerme todo lo que puedas. Yo me voy a encargar personalmente de que no vaya nadie a verte", le dijo su amigo. "Me lo creí, no es que sea buen actor, es que hace ese tipo de cosas", ha puntualizado Resines. Y es que esa misma broma se la hizo Sanz instantes después a otro de los grandes amigos que le ha dado la profesión, el recordado Enrique San Francisco.

En una entrevista con ¡HOLA!, Sanz habló de cómo le cambió este infarto por el que le colocaron dos stents. "Después de un infarto, te intentas cuidar y te quitas un poco de todo. La vida te pone en situaciones muy complicadas, pero es que yo ya no quiero una vida fácil. Y si me ha puesto una serie de dificultades, es porque sabe que yo las voy a sacar para delante. Incluyendo la enfermedad de Merlín (fibrosis quística). Hasta eso yo creo que me ha venido por algo", dijo.

La importante ayuda de Resines

Sanz ha confesado en varias ocasiones que siente un agradecimiento eterno por el protagonista de Los Serrano, quien ha sido uno de sus grandes apoyos en las etapas más difíciles de su vida. Durante el bache económico que ha sufrido, Resines le ha ayudado a seguir adelante. "Tengo mi paro... No debo nada a nadie, bueno sí a Antonio Resines y también a Santiago Segura, que me llevan manteniendo dos años. Son grandes amigos", dijo hace justo tres años durante su paso por Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition. En ¡HOLA! relató que en 2020 tenía que pagar 2.500 euros al mes por un aplazamiento de impuestos pero dos veces le resultó imposible y los citados actores le dijeron: "Tranquilo, que este mes lo cubro yo".