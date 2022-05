Jesús, de los Gemeliers, cuenta cómo se encuentra su hermano tras el accidente mortal en el que se vio involucrado

El pasado 28 de febrero Dani Oviedo, del dúo Gemeliers, sufría un accidente de tráfico en el que fallecía una menor de 16 años y que dejaba completamente devastado al artista. A pesar de que el cantante no conducía e iba en la parte trasera del coche, este suceso le ha marcado profundamente. El conductor del vehículo perdió el control y chocó contra una farola en una rotonda de Sevilla, perdiendo la vida una de las pasajeras que viajaban con él.

Dos meses después de la terrible tragedia, su hermano gemelo Jesús ha hablado sobre cómo se encuentra David que ha tenido que recibir ayuda profesional para sobrellevar este duro trance. "Bueno, está bien", ha revelado el artista a a salida de un concierto de Bertín Osborne a la agencia Europa Press. "Él no ha querido hacer muchas declaraciones de esto, yo tampoco las voy a dar, pero está con psicólogos y está superando algo que es muy poco normal", ha añadido. El cantante de Gemeliers se ha refugiado en su familia y amigos y asegura que todos sus seres queridos lo han pasado mal. "Hemos vivido momentos muy difíciles y ahora estamos en mejores momentos", asegura. Jesús considera que con el tiempo podrán superar la desgracia: "Se superará, todo. Si lo ha superado la familia, nosotros también tenemos que hacerlo".

Pocos días después de lo ocurrido, David Oviedo expresaba su dolor con una emotiva nota con la que quiso acordarse de la víctima y su familia. "Llámame cuando llegues a casa', 'ponte el cinturón' o 'no te montes con nadie extraño'. Estos son algunos de los consejos que quizás más solemos escuchar de unos seres queridos que nos aman", comenzaba su testimonio. "Hoy, tras varios días imposibles solo quiero pedir amor, fuerza y, sobre todo, respeto para los principales protagonistas de esta tragedia que no logro sacar de mi cabeza. Amor para una princesa de 16 años que vi perder la vida el pasado lunes 28 y toda la fuerza del mundo para una familia destruida. Familia que admiro, quiero y apoyo y con la que comparto un dolor indescriptible por tan irreparable pérdida", lamentaba mientras reflejaba cómo se sentía tras el accidente. "Estoy vivo, sano y concienciado más que nunca de que podría haber sido yo", concluía su mensaje que despertaba una gran preocupación entre sus seguidores.

El trágico accidente sucedió días después del lanzamiento de la nueva canción de Gemeliers, Un millón. El cantante confesó en televisión cómo se sentía y trató de concienciar a los más jóvenes a través de una conversación telefónica en el programa Viva la vida. "Te puede pasar y es mejor no pasarlo", le decía el artista a Emma García. "Estoy como si estuviera en una fantasía que no es real y por lo menos estoy sano vivo y consciente un poco de la situación que estoy viviendo. Esto puede suceder en "una cena" o en una "noche de fiesta" y es mejor no pasarlo, zanjaba el artista, conocido por su paso por programas como Secret Story y Tu cara me suena.