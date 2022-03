Dani Oviedo (Gemeliers) aclara cómo fue su trágico accidente de tráfico que le costó la vida a una menor

Dani Oviedo, de Gemeliers, está viviendo uno de los peores momentos de su vida. El pasado lunes se vio involucrado en un accidente de tráfico en Sevilla, en el que falleció una joven de 16 años. A pesar de que el cantante iba en el asiento de atrás y no conducía el coche, lo ocurrido le ha marcado y a sus 23 años ha aprendido una de las lecciones más importantes de su vida. Después de casi una semana, y tras una reciente publicación en su perfil en la que con un mensaje se mostraba lo consternado que estaba, Dani Oviedo ha aclarado lo sucedido y lanzaba un mensaje, especialmente dirigido hacia los más jóvenes: "Te puede pasar y es mejor no pasarlo", lamentaba el artista en Viva la vida.

"Estoy como si estuviera en una fantasía que no es real y por lo menos estoy sano vivo y consciente un poco de la situación que estoy viviendo", comenzaba hablando Dani Oviedo de Gemeliers a Emma García. "No suelo entrar en llamadas y en polémicas porque suelo vivir el presente, pero este tipo de cosas jamás se me habían pasado por la cabeza pero creo que es lícito que dé alguna explicación. Al final he estado involucrado en un accidente y es bastante fuerte", aseguraba el artista con intención de aclarar lo ocurrido, añadiendo que estos últimos días estaba muy pendiente de su amigo, hermano de la reciente fallecida: "Es algo que puede afectar a cualquier persona y le puede pasar a quien sea, ya seas conocido o no. Al final no son 200 metros. Esa es la cosa. No voy a dar consejos a nadie, pero al final nunca son 200 metros. Porque al final pueden ser incluso menos, ese es el problema y eso es lo que hay que concienciar. Y yo estoy más que concienciado, eso lo tengo ya de por vida", recalcaba, lanzando un mensaje contundente.

Consciente de su juventud, Dani Oviedo ha querido concienciar, sobre todo a los más jóvenes, de que esto puede suceder en "una cena" o en una "noche de fiesta": "Al final se dice, ‘yo te acerco que estoy cerca’. La gran mayoría de veces lo contamos, pero hasta que no lo cuentas. Yo he cometido imprudencias en mi vida, por supuesto, pero pasado esto ya tengo otra filosofía", aseguraba el cantante del estrenado lanzamiento de Un millón, añadiendo que "gracias a Dios" era afortunado porque estaba vivo, pero que él no es el "dolorido total", ya que "la familia pierde a un ser querido muy importante y encima en esas edades que suelen ser bastante dolorosas. Me siento afectado por lo que he tenido que vivir, por las imágenes...", relataba con mucha pena. "No conducía e iba detrás y es que te puede pasar. Te puede pasar y es mejor no pasarlo", zanjaba de forma contundente la conversación.

El accidente de tráfico se ha producido días después de que Gemeliers lanzara su nuevo tema, Un millón. Dani Oviedo no se había pronunciado de palabra hasta el día de hoy. Sin embargo, el artista lo había hecho a través de su perfil público donde había compartido una publicación con un mensaje, en la que se reflejaba cómo se estaba sintiendo tras lo sucedido: "Hoy, tras varios días imposibles, solo quiero pedir amor, fuerza y, sobre todo, respeto para los principales protagonistas de esta tragedia que no logro sacar de mi cabeza", rezabael texto escritopor Dani Oviedo.

