El dolor de Dani Oviedo, de Gemeliers, tras sufrir un accidente de tráfico en el que ha fallecido una menor El cantante no conducía, iba sentado en la parte de atrás del vehículo siniestrado, y ha compartido un corazón negro en señal de duelo

Dani Oviedo, de Gemeliers, ha sufrido un accidente de tráfico en el que ha fallecido una menor de 16 años. El cantante no conducía, iba en la parte de atrás del vehículo, y siente un profundo dolor por lo ocurrido. El siniestro se produjo en Sevilla a primera hora de este lunes, 28 de febrero, coincidiendo con el Día de Andalucía. A las 07:15 horas, el coche en el que viajaban chocó contra una farola tras salirse de la avenida Álvaro Alonso Barba, en la rotonda situada delante del hotel Barceló Renacimiento, en la isla de la Cartuja. La joven resultó herida muy grave y falleció poco después en el hospital. El conductor del vehículo, de 22 años, dio positivo en la prueba de alcoholemia, 0,40 mg/l, y quedó en libertad con cargos. El resto de ocupantes, entre los que se encontraba Dani, resultaron ilesos.

Según las primeras investigaciones, en el turismo viajaban seis personas y todo apunta a que la menor fallecida no llevaba puesto el cinturón de seguridad. El Diario de Sevilla añade que la joven iba sentada encima de su hermano, que ocupaba el asiento del copiloto. En la parte trasera iban los otros tres ocupantes, uno de ellos el cantante de Gemeliers.

Dani se encuentra consternado por lo ocurrido y ha compartido un corazón negro en señal de luto. Por ahora esta ha sido su única reacción tras el accidente, pero su hermano mayor, Juan Carlos Oviedo, ha entrado por teléfono en Sálvame para hablar sobre lo ocurrido. Según ha contado, el cantante "se montó detrás para que lo dejarán a 200 metros, en un hotel". Juan Carlos ha asegurado que su hermano "no conocía al conductor del coche ni a la chica, tampoco sabía que era menor de edad". Por último, ha aclarado que Dani "no está implicado ni tiene nada que ver" en el siniestro. "De repente se ha visto en este follón y lo está pasando mal", ha añadido. También está muy afectado Jesús, el otro miembro de Gemeliers. "No lo están pasando bien, son unos chicos muy buenos, muy sentimentales y este tipo de cosas afecta muchísimo", ha dicho Juan Carlos.

El trágico accidente se ha producido días después del lanzamiento de la nueva canción de Gemeliers, Un millón. Dani y Jesús Oviedo, de 23 años, han participado en varios programas de televisión. El público pudo conocerles más en Tu cara me suena y Secret Story.

