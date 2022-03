Dani, de Gemeliers, se pronuncia tras el accidente de coche en el que estuvo involucrado

Dani, uno de los componentes de Gemeliers, se ha pronunciado por primera vez tras haber sufrido un accidente de tráfico en el que ha fallecido una menor de 16 años. El cantante no conducía, iba en la parte de atrás del vehículo, y ha querido expresar el profundo dolor que siente en estos momentos tan complicados: "Hoy, tras varios días imposibles, solo quiero pedir amor, fuerza y sobre todo respeto para los principales protagonistas de esta tragedia que no logro sacar de mi cabeza", ha escrito en un texto de sus perfiles sociales, añadiendo que pide amor para una princesa que vio perder la vida el pasado lunes 28 "y toda la fuerza del mundo para una familia destruida". Además, el que fuera concursante junto a su hermano de Secret Story ha querido hacer hincapié en que la gente debería hacer más caso a los consejos que no solemos escuchar de nuestros seres queridos, como llamar cuando salimos de casa, ponerse el cinturón o no montar en coche con un extraño.

El dolor de Dani Oviedo, de Gemeliers, tras sufrir un accidente de tráfico en el que ha fallecido una menor

Dani, que también fue concursante de Tu cara me suena, ha querido dejar además unas sentidas palabras para la familia de la víctima: "Familia que admiro, quiero, apoyo y con la que comparto un dolor indescriptible por una irreparable pérdida". El artista ha terminando diciendo que está vivo, sano y "concienciado más que nunca de que podría haber sido yo". Tras sus palabras, numerosos rostros conocidos y amigos del cantante, como David Moreno, Arancha de Benito, María Pombo o Mario Jefferson, han querido mostrarle su apoyo en estos momentos tan duros.

El siniestro se produjo en Sevilla a primera hora de este lunes, 28 de febrero, coincidiendo con el Día de Andalucía. A las 07:15 horas, el coche en el que viajaban seis personas chocó contra una farola tras salirse de la avenida Álvaro Alonso Barba, en la rotonda situada delante del hotel Barceló Renacimiento, en la isla de la Cartuja. La joven, que al parecer iba sentada sobre su hermano en el asiento del copiloto, resultó herida muy grave y falleció poco después en el hospital.

El conductor del coche, de 22 años, dio positivo en la prueba de alcoholemia, 0,40 mg/l, y está en libertad con cargos porque no hay riesgo de fuga. El resto de ocupantes, entre los que se encontraba Dani, resultaron ilesos. "No lo están pasando bien, son unos chicos muy buenos, muy sentimentales y este tipo de cosas afecta muchísimo", dijo Juan Carlos Oviedo, el hermano mayor de los Gemeliers en una llamada de teléfono que hizo a Sálvame para hablar sobre lo ocurrido.

